Running up the Charts

Running up the Charts Kate Bushs Uralt-Song dank Netflix auf Platz eins

Kate Bush 1985 in "Peter's Pop-Show" - in dem Jahr erschien ihr Song "Running up that Hill", der nun auf Platz eins landet.

Etwa 37 Jahre nach Veröffentlichung schafft es der Song "Running up that Hill" von Kate Bush auf Platz eins der UK-Charts. Damit stellt das Lied nicht nur einen, sondern gleich eine ganze Reihe von Rekorden auf - "schuld" daran ist die Netflix-Serie "Stranger Things".

Kate Bush steht mit einem fast 40 Jahre alten Lied auf Platz eins in den britischen Single-Charts. Ihr Hit "Running up that Hill" erreichte 37 Jahre nach der Veröffentlichung die Top-Platzierung. Der Song aus dem Jahr 1985 ist seit dem vergangenen Monat in der erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things" zu hören. Daraufhin stürmte das Lied international die Charts.

Mit ihrer aktuellen Nummer-eins-Platzierung hat Kate Bush britischen Medienberichten zufolge drei Rekorde in den UK-Charts gebrochen. Sie ist die älteste Musikerin an der Spitze der Charts, 37 Jahre sind zudem die längste Zeit, die ein Song gebraucht hat, um auf Platz eins zu gelangen. Die Sängerin hat außerdem die längste Lücke zwischen zwei Nummer-eins-Singles, vor 44 Jahren hatte sie mit "Wuthering Heights" zuletzt diesen Erfolg gefeiert. "Running up that Hill" erreichte bei seiner Erstveröffentlichung Platz drei.

"Es ist sehr aufregend"

Kate Bush hatte sich bereits Anfang Juni bei ihren alten und neuen Fans für den Erfolg bedankt, der durch den ersten Teil der vierten Staffel "Stranger Things" ausgelöst wurde, der seit dem 27. Mai bei Netflix abrufbar ist. In der Serie ist Bushs Song das Lieblingslied von Max (dargestellt von Sadie Sink). Im Laufe der Folgen spielt der Song eine immer wichtigere Rolle.

Auf ihrer Website schrieb die Sängerin: "Ihr habt vielleicht gehört, dass der erste Teil der fantastischen, fesselnden neuen Staffel von 'Stranger Things' neulich auf Netflix veröffentlicht wurde. Darin kommt der Song 'Running up that Hill' vor, der von jungen Fans, die die Serie lieben, zu neuem Leben erweckt wird - ich liebe es auch!" Dass "Running up that Hill" deshalb weltweit in den Charts sei, sei "sehr aufregend! Vielen Dank an alle, die den Song unterstützt haben. Ich warte mit angehaltenem Atem auf den Rest der Serie im Juli", erklärt die Musikerin in ihrem Statement.