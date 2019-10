Darf es denn auch ein wenig luftiger sein? Es darf, jedenfalls wenn man Kate Hudson fragt. Die Schauspielerin testet verschiedene Outfit-Optionen mit schwarzer Jeans. Ihre Favoriten? Mit blauer Bluse oder oben ohne.

Kate Hudson ist so etwas wie Hollywoods Hippie. Die Schauspielerin liebt den Boho-Look, Yoga, Meditation, Naturkosmetik und, ja, auch Freikörperkultur. Für einen neuen Instagram-Post kombiniert sie eine schwarze High-Waist-Jeans mit einem Gürtel, Schmuck und viel nackter Haut.

"Westküste vs. Ostküste", schreibt Hudson zu dem Beitrag, der aus zwei Fotos besteht. Eins zeigt sie oben ohne, die arme schützend vor der Brust verschränkt, eine Hand sinnlich an den Lippen. Auf dem anderen Bild posiert sie elegant, aber casual mit Jeans und weiter, blauer Bluse. Dazu trägt sie spitze High Heels. Das sind mal zwei ganz unterschiedliche Stylingvorschläge. Tatsächlich unterscheiden sich die US-Küsten ja aber auch nicht nur in Sachen Temperatur. Viel zitiert etwa ist der Unterschied zwischen dem sonnigen Los Angeles in Kalifornien und den hektisch zugigen Straßenschluchten von New York.

Private Freuden

In den vergangenen Jahren ist es ein wenig ruhiger um Kate Hudson geworden. Einst war sie Hollywoods Lieblingsbesetzung für romantische Komödien wie "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?". Zuletzt war sie 2017 im Kinofilm "Marshall" zu sehen. Allerdings hat sich privat in der Zwischenzeit einiges bei Hudson getan.

Im Oktober 2018 brachte Hudson Tochter Rani zur Welt. Deren Vater ist der Musiker und Schauspieler Danny Fujikawa. Hudson hat bereits zwei Kinder aus zwei anderen Beziehungen. Sohn Ryder ist schon 15 Jahre alt. Sein Vater ist Chris Robinson, Frontmann der Band The Black Crowes, mit dem Hudson von 2000 bis 2007 verheiratet war. Hudsons Sohn Bingham ist acht Jahre alt. Sein Vater ist Muse-Frontmann Matt Bellamy.