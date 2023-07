Drake fiel schon in der Vergangenheit mit üppigen Ausgaben auf: So zahlte er einst 104 Millionen Dollar für ein Haus, das einmal Robbie Williams gehörte.

Ist Rapper Drake etwa der neue Besitzer des Rings von Hiphop-Legende Tupac Shakur? Kürzlich postet der Künstler ein Foto auf Instagram, auf dem er das Schmuckstück trägt. Doch nun ist das Bild von der Seite verschwunden.

Der Ring des vor rund 27 Jahren ermordeten Shakur war am Dienstag in New York für eine Million versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's ist der Ring der wertvollste Hiphop-Artefakt, der je verkauft wurde. Gekauft hat das Kleinod mit hoher Wahrscheinlichkeit der Rapper Drake.

Der kanadische Musiker veröffentlichte am Freitag ein Bild auf Instagram, auf dem er das mit einer Krone aus Gold, Rubinen und Diamanten verzierte Schmuckstück trägt. Das Bild verschwand jedoch schnell wieder aus den sozialen Medien und war somit nur vorübergehend als Beitrag einzusehen.

Tupac hatte den Ring bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei den MTV Video Music Awards am 4. September 1996 getragen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire)

Tupac Shakur kreierte den Ring und gab ihn wenige Monate vor seinem Tod in Auftrag. Inspiriert worden sei er dabei von den Kronen der mittelalterlichen Könige Europas, heißt es. Er hatte den Ring bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei den MTV Video Music Awards am 4. September 1996 getragen.

Wenige Tage später, am 13. September, wurde sein BMW, nach einem Streit mit Gangmitgliedern, mit zahlreichen Schüssen an einer roten Ampel durchsiebt. Der Künstler erlag in einem Krankenhaus fünf Tage später seinen schweren Verletzungen. Die Tat konnte bis heute nicht restlos aufgeklärt werden. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 25 Jahre alt.

Boeing 767 für den Privatgebrauch gekauft

Der Verkauf war Teil einer Hiphop-Auktion anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Musikgenres. Shakur ist mit 75 Millionen verkauften Alben nach wie vor einer der einflussreichsten Rapper aller Zeiten. Er war eine der Schlüsselfiguren im von Branchenvertretern befeuerten Wettstreit zwischen Rappern der Ost- und Westküste der USA.

Drake, der für Hits wie "Hotline Bling" und "Nice For What" bekannt ist, fiel schon in der Vergangenheit mit üppigen Ausgaben auf: Er kaufte sich eine Boeing 767 für den Privatgebrauch und zahlte 104 Millionen Dollar (etwa 94 Millionen Euro) für ein Haus in Los Angeles, das einmal dem Sänger Robbie Williams gehörte.