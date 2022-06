Zuletzt heißt es immer wieder, die Prinzen Harry und William seien darum bemüht, ihr angespanntes Verhältnis zu entkrampfen. Doch während des Platin-Jubiläums der Queen gibt es dafür offenbar kaum Gelegenheit. Jedenfalls steht offenbar kein privates Treffen der beiden auf dem Programm.

Zum Platin-Jubiläum der Queen sind Prinz Harry und Herzogin Meghan endlich mal wieder in Großbritannien. Das wäre nach all der Zeit doch eigentlich die passende Gelegenheit, auch privat mal wieder ein paar Worte mit Harrys Bruder und dessen Frau, Prinz William und Herzogin Kate, zu wechseln. Doch daraus wird nichts. Das jedenfalls sagte ein namentlich nicht genannter Palast-Insider der "New York Post".

Harry soll nach seinem Ausscheiden aus der königlichen Führungsriege weiterhin ein frostiges Verhältnis zu seinem älteren Bruder haben. "Im Moment sieht es nicht danach aus, dass sich Harry und Meghan und William und Kate während der Jubiläumsfeierlichkeiten zu viert treffen werden", so der Insider. "Im Moment steht jedenfalls nichts im Terminkalender".

Das würde allerdings auch bedeuten, dass die drei Kinder von William und Kate, Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4), ihren Cousin Archie (3) und Cousinchen Lilibet, die am Samstag ihren ersten Geburtstag in Großbritannien feiert, nicht sehen werden. Wie bereits berichtet, werden William und Kate mehr als 200 Kilometer entfernt in Wales sein, wenn Lilibet am Samstag mit der Königin auf Schloss Windsor feiert. Es ist noch nicht bekannt, ob ein historisches Foto der Königin und ihrer Urenkelin nach ihrem Treffen veröffentlicht wird.

Gemeinsam beim Gottesdienst

Offiziell werden die ehemaligen "Fab Four" am heutigen Freitag anlässlich des Dankgottesdienstes für Queen Elizabeth II. in der St. Paul's Kathedrale zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren aufeinandertreffen. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt war im März 2020 anlässlich des Gottesdienstes zum Commonwealth Day in der Londoner Westminster Abbey. Wenige Tage später kehrten Harry und Meghan mit Sohn Archie Großbritannien den Rücken. Lilibet wurde später in den USA geboren.

Am Donnerstag hatten Harry und Meghan die "Trooping the Colour"-Zeremonie zu Ehren der Queen vom Büro des Generalmajors im Zentrum von London aus beobachtet. Sie strahlten, als sie wieder mit ihrer Familie vereint waren. Auf Schnappschüssen ist zu sehen, wie sie sich mit Kindern aus der Königsfamilie unterhielten. William und Kate sahen sie jedoch nicht.