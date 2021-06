Hat so manche unschöne Erfahrung gemacht: Keira Knightley.

Wenn Keira Knightley nach Hause geht, ergreift sie zuvor Sicherheitsmaßnahmen. Denn auch die "Der Fluch der Karibik"-Darstellerin hat schon alle möglichen Belästigungen über sich ergehen lassen müssen. Das sei einfach nur "deprimierend", erklärt sie.

Wie viele Frauen hat auch Keira Knightley ihre Erfahrungen mit Belästigungen gemacht. Sie kenne "niemanden", der dergleichen nicht "auf irgendeine Art und Weise" erlebt habe, erklärt sie im Gespräch mit dem Magazin "Harper's Bazaar". Die Situation sei schlicht "deprimierend".

Seit 2013 ist Knightley mit dem Musiker James Righton von der Gruppe Klaxons verheiratet. (Foto: picture alliance / abaca)

Die 36-Jährige zählt unterschiedliche Formen der Belästigung auf: "Egal, ob sich jemand entblößt, man begrapscht wird, irgendein Typ einem sagt, dass er deine Kehle aufschlitzt oder dich ins Gesicht schlägt." Wenn sie alleine nach Hause gehe, treffe sie deshalb Sicherheitsvorkehrungen, erläutert Knightley.

Dass sie damit nicht alleine sei, sei ihr erst so wirklich bewusst geworden, seit auch andere Frauen über die von ihnen ergriffenen Schutzmaßnahmen auf dem Heimweg sprächen. "Ich dachte: 'Ich treffe jede einzelne davon, und ich denke nicht mal darüber nach", so die Schauspielerin.

"Nicht nackt vor Männern"

Im Podcast "Chanel Connects" hatte sich Knightley vor Kurzem auch zu Sexszenen vor der Kamera geäußert. Diese wolle sie nur noch drehen, wenn eine Frau im Regiestuhl sitze, stellte der Hollywood-Star klar. "Es ist teilweise Eitelkeit, teilweise aber auch der männliche Blick", erläuterte Knightley ihre Haltung. Ihr Körper habe zwei Schwangerschaften hinter sich "und ich möchte einfach lieber nicht nackt vor einer Gruppe von Männern stehen".

Grundsätzlich bevorzuge sie Regisseurinnen auch, wenn die Themen weiblicher Natur seien, so Knightley. Als Beispiele nannte sie das Mutterdasein oder die Akzeptanz des eigenen Körpers.

Die in Großbritannien geborene Knightley begann ihre Filmkarriere in den 1990er-Jahren. Weltberühmt wurde sie nicht zuletzt durch ihre Rolle der Elizabeth Swann in der "Der Fluch der Karibik"-Reihe.

Privat ist Knightley seit 2013 mit dem Musiker James Righton verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, die 2015 beziehungsweise 2019 geboren wurden.