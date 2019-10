Seit ihrer Reunion 2017 gibt es für die Kelly Family kein Halten mehr: ausverkaufte Arenen, Platin-Auszeichnungen und begeisterte Fans wie schon in den 90ern. Nun gibt die Gruppe etwas von ihrem Erfolg zurück. Für den RTL-Spendenmarathon komponiert sie ein nagelneues Lied. Das gab es noch nie.

Dass sich Künstler und Künstlerinnen für den RTL-Spendenmarathon in die Bresche werfen, ist nicht neu. So machten sich etwa auch schon Helene Fischer, Xavier Naidoo oder Sasha mit ihren Liedern für die alljährliche Benefiz-Aktion zu Gunsten von Kinderhilfsprojekten stark.

Doch die Kelly Family setzt in diesem Jahr dem Engagement für den guten Zweck in gewisser Weise die Krone auf. Mit der Ballade "Sweet Children" komponierte die Gruppe einen ureigenen Kampagnensong für den Spendermarathon der Sendergruppe, zu der auch n-tv gehört.

Das Lied liege ihr sehr am Herzen, verriet Patricia Kelly in einem RTL-Interview. Deshalb freue sie sich ganz besonders, dass es in diesem Jahr als Titelmelodie für die Aktion ausgewählt wurde.

21. und 22. November - merken!

Patricia gehört neben Kathy, Paul, Joey, John, Jimmy und Angelo Kelly zur aktuellen Besetzung der Kelly Family, die nach vielen Jahren Auszeit 2017 eine umjubelte Reunion gefeiert hat. Seither hat die Gruppe nicht nur zahlreiche ausverkaufte Konzerte absolviert, ihr Comeback-Album "We Got Love" wurde in Deutschland auch mit Doppelplatin ausgezeichnet.

Initiiert wurde die Wiedervereinigung der Band, die in den 90er-Jahren unzählige Fans zu Kreischanfällen brachte, von Nesthäkchen Angelo. Die Familienmitglieder Maite und Michael Patrick Kelly blieben dem Comeback fern, weil sie sich auf ihre eigenen Musikprojekte konzentrieren wollen.

Der RTL-Spendenmarathon hat, seit er 1996 ins Leben gerufen wurde, stets mehrere Millionen Euro für den guten Zweck eingebracht - allein im vergangenen Jahr mehr als 8 Millionen Euro. 2019 geht er am 21. und 22. November über die Bühne und wird sicher wieder vielen Kindern in Not eine große Hilfe sein.