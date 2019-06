Kendall Jenner ist extrem geschäftstüchtig. Es ist also nichts Neues, dass sie Produkte in die Kamera hält. Derzeit bewirbt sie mit einem Video eine Waschlotion gegen unreine Haut, doch können ihre Follower kaum glauben, was sie da sehen.

Ende Mai geriet Kylie Jenner wegen eines Werbevideos für ihre eigene Gesichtspflegereihe in die Kritik. Jetzt lassen die Follower auch an ihrer Schwester Kendall und deren Clip für eine Waschlotion gegen unreine Haut kaum ein gutes Haar.

In dem bei Twitter geposteten Zehnsekünder zeigt sich Kendall Jenner bei ihrer angeblich täglichen Routine vor dem Badezimmerspiegel. Etwas von der Waschlotion in die zarte Hand gegeben, die Flüssigkeit großflächig im hübschen Gesicht verteilt und rasch wieder abgespült. Das Ganze ist in sogar nur acht Sekunden erledigt, und genau daran stören sich die User.

"So kann es doch nicht helfen"

"Wer wäscht denn so schnell sein Gesicht?", fragt jemand. "Das war wirklich schnell, sie lässt das Produkt gar nicht einwirken. So kann es doch nicht helfen", befürchtet eine weitere Kommentatorin. Andere scherzen, Kendall habe sich womöglich so beeilt aus Angst, ihre Schwester Kylie könne hereinkommen und feststellen, dass sie eine andere Marke als "Kylie Skin" benutzt.

Die postete ein vergleichbares Video für ihre eigene Kosmetiklinie bereits Ende Mai, und darauf waren die Reaktionen den jetzigen ähnlich. Kylie Jenner nahm sich ebenfalls nur wenige Sekunden Zeit, ihr Gesicht vom Schmutz und Make-up des Tages zu befreien. Ihre Follower glaubten nicht, dass das ein angemessener Zeitraum sei.

Kim Kardashian verteidigt Halbschwester

Jenner-Halbschwester Kim Kardashian machte sich im Anschluss in den sozialen Medien mit einem Snapchat-Verzerrfilter auf dem Gesicht über die kritischen Kommentare lustig.

In ihrem Video spaziert sie durch den "Kylie Skin"-Showroom. "Lasst mich euch beibringen, wie man ein Tutorial für das Waschen des Gesichts dreht", so die 38-Jährige. "Was soll ich bloß in nur zehn Sekunden machen? Ich würde genau dasselbe tun, oder soll ich jedes einzelne Produkt in die Hand nehmen? Und wisst ihr was, es ist alles ausverkauft. Also Leute, was ist das Problem an einem zehnsekündigen Video?" Im nächsten Clip sagt sie dann mit Babyface-Filter, dass bei "Kylie Skin" selbst drei Sekunden reichen für ein solch jugendliches Aussehen.

Ob Kardashian auch für Kendall Jenner derart in die Bresche springen wird, bleibt abzuwarten. Jenner jedenfalls hat auf die Kritik noch nicht reagiert. Allerdings lässt die sich bekanntermaßen nichts gefallen, eine Reaktion darf also erwartet werden.