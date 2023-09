Seit Wochen liefern sich Kevin Costner und Christine Baumgartner einen heftigen Rosenkrieg. Nun sollen sich die beiden laut mehrerer US-Berichte über ihre Scheidung geeinigt haben. Der Entschluss sei "einvernehmlich".

Nach mehreren Monaten eines juristischen Streits hat es eine überraschende Einigung in der Scheidung von Kevin Costner und seiner ehemaligen Partnerin, Christine Baumgartner, gegeben. Der "Scheidungskrieg" zwischen dem Schauspieler und seiner Ex ist laut eines Berichts des US-Promi-Portals "TMZ" "jetzt Geschichte".

Baumgartner habe demnach angeblich am Wochenende den Bedingungen eines dreiseitigen Schreibens zugestimmt. Über die Details der Einigung ist nichts bekannt, ein Sprecher des Hollywood-Stars bestätigt jedoch die Entwicklung. "Kevin und Christine Costner sind zu einem einvernehmlichen und gemeinsam vereinbarten Entschluss über alle Belange bezüglich ihres Scheidungsverfahrens gelangt", heißt es in einem Statement beider Parteien, das dem US-Magazin "People" vorliegt.

"Unüberbrückbare Differenzen"

Erst vor wenigen Wochen musste Baumgartner vor Gericht eine Niederlage einstecken. Kevin Costner soll laut Gericht in Zukunft angeblich "nur" 63.209 US-Dollar (etwa 58.500 Euro) pro Monat an Unterhalt für die drei gemeinsamen Kinder Cayden (16), Hayes (14) und Grace (13) zahlen. Damit bekam der "Yellowstone"-Star laut dem Bericht nach einer zweitägigen Verhandlung in Santa Barbara seinen vorgeschlagenen Betrag bewilligt. Baumgartner hatte offenbar sehr viel mehr gefordert. Ob sich daran etwas geändert hat, ist bisher nicht bekannt.

Anfang Mai wurde bekannt, dass das Paar sich nach rund 18 Ehejahren scheiden lässt. Ein Sprecher des Schauspielers hatte dies "TMZ" bestätigt und in einem Statement erklärt, dass Costner die Situation bedauere. Die Umstände, die zur Einreichung der Scheidung geführt hatten, lägen außerhalb seines Einflussbereichs. Baumgartner habe die Scheidung eingereicht und als Grund "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Der Hollywood-Star wird von der berühmten US-Scheidungsanwältin Laura Wasser vertreten.