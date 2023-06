US-Filmstar Kevin Spacey muss sich in London vor Gericht verantworten. Vier Männer werfen dem Oscar-Preisträger sexuelle Übergriffe vor. Der 63-Jährige ist sich jedoch sicher, dass er den Prozess gewinnen wird - und plant bereits sein Schauspiel-Comeback.

Oscar-Preisträger Kevin Spacey steht in London erneut wegen angeblicher sexueller Übergriffe vor Gericht. Der 63-jährige US-Schauspieler, der aus Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" sowie der erfolgreichen Netflix-Serie "House of Cards" bekannt ist, weist alle Anschuldigungen zurück. Die ersten Missbrauchsvorwürfe gegen Spacey waren im Oktober 2017 kurz nach Beginn der #MeToo-Bewegung laut geworden.

Der heutige Schauspieler Anthony Rapp erhob den Vorwurf, Spacey habe ihn vor mehr als 35 Jahren als 14-Jährigen an einem "sexuellen oder intimen Körperteil berührt". Eine Strafanzeige von Rapp wurde abgewiesen, auch den anschließenden Zivilprozess verlor er. Allerdings erhoben auch mehrere Männer in Großbritannien Belästigungsvorwürfe gegen Spacey.

In Großbritannien wird Spacey mit insgesamt zwölf Fällen angeblicher sexueller Übergriffe gegen vier Männer konfrontiert. Im Januar hatte er vor dem Southwark Crown Court in allen sieben Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Im Juli 2022 hatte er sich bereits vor dem Londoner Gericht Old Bailey in fünf Anklagen wegen Übergriffen gegen drei Männer zwischen 2005 und 2013 für nicht schuldig erklärt.

Spacey gibt sich zuversichtlich, dass er den Prozess gewinnen wird: "In dem Moment, in dem diese Dinge genau untersucht werden, fallen sie in sich zusammen", erklärte er dem "Zeit Magazin" mit Blick auf die anstehende Gerichtsverhandlung. So sei es "bei dem Anthony-Rapp-Prozess" gewesen "und so wird es auch bei diesem Prozess sein!" Im Fall einer Verurteilung könnte Spacey eine Gefängnisstrafe drohen.

Hoffnung auf Schauspiel-Comeback

Nach einem potenziellen Freispruch, so ist sich Spacey sicher, sei auch sein Schauspiel-Comeback lediglich eine Frage der Zeit. "Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen fürchten, dass sie gecancelt werden, wenn sie mich unterstützen", sagte Spacey und fügte hinzu: "Aber sobald ich in London freigesprochen werde, werden mir bestimmte Leute wieder Rollen anbieten. Noch in derselben Minute!" Er selbst sei für eine Rückkehr vor die Kamera oder auf die Bühne bereit.

Spacey war seit 2003 ein Jahrzehnt lang künstlerischer Leiter des Londoner Theaters "Old Vic". 2019 wurden im US-Bundesstaat Massachusetts Ermittlungen gegen ihn wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs eingestellt.