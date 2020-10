Mit ihrem Aussehen, ihrem Job und ihrer Art polarisiert Kim Kardashian ohnehin schon extrem. Doch mit ihrer jüngsten Geburtstagssause bringt die Reality-Queen nun sogar viele Fans gegen sich auf. Eine Luxus-Party mit Dutzenden Gästen auf einer Privatinsel ist ihnen in Coronazeiten dann doch zu viel.

Kim Kardashian ist reich. Unfassbar reich sogar. Sowohl der Wert ihres Beauty-Imperiums "KKW Beauty" als auch ihr Vermögen werden auf jeweils eine Milliarde US-Dollar geschätzt. Zählt man noch die Ersparnisse ihres Ehemannes Kanye West dazu, knacken sie locker die Zwei-Milliarden-Marke. Schon mit einem einzigen Werbe-Post, den die Reality-Queen in den sozialen Medien absetzt, verdient sie etwa so viel wie manche Menschen in zwei Jahren.

Dass die 40-Jährige mal eben - laut übereinstimmenden US-Medienberichten - über eine Million Dollar für ihre Geburtstagsparty ausgeben kann, ohne dabei mit der Wimper zu zucken, ist also nicht verwunderlich. Und so lud sie am 20. Oktober ihre Familie - den berüchtigten Kardashian-Jenner-Clan - und Dutzende Freunde in einem Privatjet auf die Privatinsel Französisch-Polynesien ein, um dort eine Woche lang ausgiebig zu feiern. Von der Sause hat sie nun zahlreiche Fotos auf Twitter und Instagram gepostet.

Fans sind fassungslos

"Nach zwei Wochen mit mehreren Gesundheitsuntersuchungen und der Aufforderung zur Quarantäne habe ich meinen engsten inneren Kreis mit einem Ausflug zu einer privaten Insel überrascht, auf der wir so tun konnten, als wären die Dinge nur für einen kurzen Moment normal", schrieb sie am Dienstag zu den Aufnahmen. "Wir haben getanzt, sind Fahrrad gefahren, in der Nähe von Walen geschwommen, waren mit dem Kajak unterwegs, haben einen Film am Strand gesehen und vieles mehr. Mir ist klar, dass dies für die meisten Menschen derzeit weit außer Reichweite ist. In solchen Momenten werde ich demütig daran erinnert, wie privilegiert mein Leben ist."

In der Pandemie-Zeit, die Millionen US-Amerikanern den Job und Hunderttausenden weiteren das Leben gekostet hat, kommt diese "demütige" Haltung der Milliardärin aber nicht gut an - im Gegenteil. Denn obwohl Kardashian ihre Privilegien anerkennt und Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, halten viele Twitter-User, die sich diesen teuren Luxus-Urlaub "derzeit" nicht leisten können, ihre Posts für äußerst unsensibel.

"Ich habe meine Familie seit vier Monaten nicht mehr gesehen, weil ich einen öffentlichen Job habe und absolut Angst davor habe, die Krankheit auf meine schutzbedürftigen Eltern übertragen zu können. Ich hoffe, du hattest Spaß daran, so zu tun, als wären die Dinge normal, aber denke auch an diejenigen von uns, die in der realen Welt bleiben", twitterte etwa eine Userin.

"Das ist 40"

"Ich lese das hier lachend, während die Hälfte meiner Kollegen heute entlassen wurde", twitterte ein weiterer Nutzer fassungslos. "Jeder, der sauer auf diesen Tweet ist, ist nur eifersüchtig, weil er nicht daran gedacht hat, seine Jets zu seinen eigenen Privatinseln zu fliegen", scherzt eine Frau. "Es ist so offensichtlich, aber Kim ist die einzige, die daran gedacht hat. Deshalb ist sie eine Visionärin, während ihr in der Arbeit feststeckt!"

Dies war jedoch nicht der erste Shitstorm, den Kim mit einem Social-Media-Eintrag auslöste. Zu einer Reihe von Bildern, die sie und ihren stählernen Körper mit üppigen Rundungen im Meer zeigen, hatte das Geburtstagskind zuvor geschrieben: "Das ist 40!" Neben vielen Komplimenten für ihr Aussehen hagelte es auch hier Kritik von zahlreichen Instagram-Nutzern. Denn dass Kardashian mit jedem Jahr jünger, kurviger, aber gleichzeitig straffer aussieht, ist wohl nicht nur ausgewogener Ernährung und regelmäßigen Sporteinheiten geschuldet. "Natürlich siehst du mit 40 so aus, mit allem, was du an dir hast machen lassen ...", kommentierte eine Userin belustigt. "Das ist 40, wenn man reich ist", wird die Mutter von vier Kindern von einem weiteren Follower korrigiert.

Berühmt dafür, berühmt zu sein

Kim Kardashian ist die Tochter ihrer Managerin Kris Jenner und des verstorbenen Rechtsanwalts Robert Kardashian, der in den 1990er-Jahren Teil des Verteidiger-Teams im medial ausgeschlachteten Mordprozess um seinen Freund O. J. Simpson war. Anfang der 2000er trat sie als Stylistin des damaligen It-Girls Paris Hilton in Erscheinung. Sie und ihre Familie bekamen eine eigene Reality-Show, "Keeping Up With the Kardashians", nachdem Kims Sextape mit Ex-Freund und Rapper Ray J geleaked wurde. Bis heute halten sich Gerüchte, dass es Kardashian selbst war, die das Video aus strategischen Gründen veröffentlichte.

Der Reality-Star ist in dritter Ehe mit Rapper Kanye West verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder: die Töchter North und Chicago sowie die Söhne Saint und Psalm. Nach 13 erfolgreichen Jahren wird ihre Reality-Sendung bald eingestellt. Seit zwei Jahren macht die Vierfach-Mutter ein Praktikum in einer Kanzlei in Los Angeles, um im Jahr 2022 ihre Anwaltsprüfung abzulegen.