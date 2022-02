Während der Afterparty eines Justin Bieber-Konzerts kommt es am Samstagabend zu einer Schießerei. Bei einem der vier verletzten Männer soll es sich Medienberichten zufolge um Kodak Black handeln. Der US-Rapper hatte zuletzt wegen seiner Begnadigung durch Donald Trump Schlagzeilen gemacht.

Unter den Personen, die nach einem Konzert des Popsängers Justin Bieber angeschossen wurden, befand sich einem Bericht der "Los Angeles Times" zufolge auch der US-Rapper Kodak Black. Bieber hatte am Samstag zu einer Aftershow-Party in der Bar The Nice Guy im Trendviertel West Hollywood eingeladen. In der Nähe des Gebäudes kam es dann am späten Abend zu einer Schießerei, bei der Kodak Black in den Fuß geschossen wurde.

Der 24-jährige Rapper aus Florida und drei weitere Männer seien bei der Attacke verletzt worden. Zwei der Opfer seien per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht worden, die anderen beiden hätten sich eigenständig in das Hospital begeben können. Alle vier befinden in stabilem Zustand, bestätigte die Polizei von Los Angeles. Der Hergang der Tat sei jedoch weiterhin Ziel der Ermittlungen. Die vier Männer seien angegriffen worden, als sie gerade die Lokalität der Aftershow-Party verließen.

Kodak Black hatte vor einem Jahr Schlagzeilen gemacht, als er vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump freigesprochen wurde. Der Künstler hatte unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes eine 46-monatige Haftstrafe absitzen sollen, die Trump mit seiner Begnadigung um die Hälfte verkürzte. Kurz darauf drohte Black aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen erneut eine Haftstrafe. Einem "TMZ"-Bericht zufolge wurde er nach einem Geständnis aber lediglich zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Zu der Party geladen waren unter anderem auch Leonardo DiCaprio, Drake, Tobey Maguire, Kendall Jenner und Khloé Kardashian. Justin Bieber und seine Ehefrau Hailey Bieber sollen die Location nach dem Vorfall eilig verlassen haben.