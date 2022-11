Für Ralph Siegel läuft es gerade gar nicht gut. Nicht nur ist bei dem 77-Jährigen der Krebs zurück. Nun ist auch noch sein Musical "'N bisschen Frieden" pleite. Gerade erst gestartet, blieben die Ticketverkäufe hinter den Erwartungen zurück. Alle Aufführungen sind ersatzlos gestrichen.

Nur wenige Tage nach der Weltpremiere Mitte Oktober in Duisburg wird das von Ralph Siegel komponierte Musical "'N bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer" bereits wieder gestoppt. Der Ticketverkauf läuft derartig schleppend, dass zunächst alle angesetzten im Oktober und November angesetzten Vorstellungen im Theater am Marientor abgesagt werden. Die 15 Vorstellungen rund um Weihnachten sollten jedoch wie geplant stattfinden. Doch nun sind auch sie ersatzlos gestrichen.

"Ich bin sehr enttäuscht, weil ich mein Herzblut in das Musical gesteckt habe und die Premiere toll war", sagte Siegel der "Bild"-Zeitung. Auch für die Darsteller und Darstellerinnen ist es natürlich eine bittere Pille. Jennifer Siemann schreibt auf ihrem Instagram-Account: "Ich habe soeben die Nachricht bekommen, dass unser Musical (...) Insolvenz angemeldet hat. (...) Ich hatte mich schon gewundert, warum meine Gage komplett ausblieb. Monatelange Vorbereitung meinerseits." Die Produktion habe sie nicht einmal bei der Krankenkasse angemeldet. "Ich bin tieftraurig und hätte das Musical gerne nochmal gespielt. Das war die kürzeste und teuerste Spielzeit meines Lebens."

Jede Menge schlechte News

Für Ralph Siegel ist das nicht die einzige schlechte Nachricht zurzeit: Jüngst wurde bekannt, dass der 77-Jährige nach zwölf Jahren Ruhe zum dritten Mal an Prostata-Krebs erkrankt ist. "Jetzt hab ich den Schmarrn schon wieder", sagte er Ende Oktober der "Bild am Sonntag". Derzeit unterzieht sich der Musikproduzent und Komponist ersten Bestrahlungen, "auch gegen Metastasen in der linken Schulter". Zudem plagen ihn weitere gesundheitliche Beschwerden. Eigentlich täte ihm alles weh, zitierte ihn das Blatt. "Meine Schulter, der dreifache Bandscheibenvorfall, in den Füßen die Nervenkrankheit Polyneuropathie".

Erst zuletzt hatte Siegel stolze 25 Kilogramm abgenommen, und das auch, um bei der Premiere seines Musicals zu glänzen. Dafür unterzog er sich laut "Bild"-Zeitung einer besonderen Diät und ernährte sich hauptsächlich von Feigen, Käse und Sushi. "Ich esse keine Kohlenhydrate mehr, trinke nur noch ganz wenig Alkohol. Nur nachts, wenn ich um ein Uhr aus dem Studio komme, gönne ich mir einen Whisky."