Am Wochenende heiraten Kourtney Kardashian und Travis Barker plötzlich, aber nicht ganz unerwartet in Las Vegas. Was bislang nur ein Gerücht war, belegt die 42-Jährige jetzt mit Fotos vom glücklichsten Tag ihres Lebens, die sie in den sozialen Medien hochlädt.

Kourtney Kardashian und Travis Barker haben tatsächlich geheiratet. Der Reality-TV-Star bestätigt vorangegangene Medienberichte nun auf seinem Instagram-Profil. Kardashian und der Blink-182-Schlagzeuger haben sich tatsächlich in Las Vegas das Jawort gegeben - natürlich vor einem Elvis-Imitator.

Die 42-Jährige veröffentlichte bei Instagram mehrere Fotos, die sie eng umschlungen mit ihrem Partner und vor besagtem Imitator zeigen. Kardashian und Barker hatten zunächst am Sonntag die diesjährige Grammy-Verleihung besucht. "TMZ" hatte später vermeldet, dass das Paar im Anschluss an die Veranstaltung in einer Kapelle in "Sin City" geheiratet hatte. Anonyme Quellen hatten dem US-Promi-Portal verraten, dass es noch "mehrere" Hochzeitsfeiern geben werde. Diesen Eindruck machen auch die von Kardashian veröffentlichten Zeilen zu den Bildern.

Weitere Feiern sollen folgen

Denn rechtskräftig ist die Hochzeit offenbar noch nicht. Die beiden hätten keine Heiratslizenz gehabt. "Es war einmal in einem weit, weit entfernten Land (Las Vegas), als sich eine Königin und ihr gutaussehender König um zwei Uhr morgens nach einer epischen Nacht und ein bisschen Tequila zur einzig offenen Kapelle mit einem Elvis wagten und geheiratet haben (ohne Lizenz)", schreibt Kardashian. Außerdem mache Übung den Meister, fügt sie an.

Marty Frierson, der Besitzer der One Love Wedding Chapel, erzählt dem US-Magazin "People", dass die Zeremonie rund 30 Minuten gedauert habe. Bis das Paar vorgefahren sei, habe er nicht gewusst, wer den Termin gebucht hatte. Die beiden hätten sich sehr verliebt gezeigt und "eine Menge Spaß" gehabt.

Kardashian und Barker sind seit Anfang 2020 ein Paar. Er war schon vor der Beziehung mit Kardashian zweimal verheiratet. 2001 ging er eine Ehe mit Melissa Kennedy ein, nach nur wenigen Monaten folgte die Scheidung. Danach war er von 2004 bis 2008 mit der Schauspielerin Shanna Moakler verheiratet. Mit ihr hat er die beiden Kinder Alabama und Landon. Kardashian hat unterdessen ihre Kinder Mason, Penelope und Reign mit ihrem ehemaligen Partner Scott Disick.