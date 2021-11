Von ihrem musikalischen Einsatz bei der Amtseinführung von US-Präsident Biden schwärmt Lady Gaga noch heute. Dabei war ihr Auftritt mit der US-Nationalhymne zu diesem Anlass alles andere als ein Spaziergang, wie sie nun verrät. Auch für sie wurden besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Lady Gaga hat das Geheimnis ihres Outfits gelüftet, das sie bei ihrer Performance am Tag der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden im Januar getragen hat. Die pompöse Robe, in der sie die Nationalhymne sang, war "kugelsicher". Das verrät sie nun in einem Interview mit der britischen "Vogue", deren Cover sie aktuell ziert.

"Das ist eines meiner liebsten Outfits, das ich jemals anhatte", sagt sie über das Kleid aus dem Hause Schiaparelli Haute Couture. "Was allerdings niemand weiß, ist, dass das ein kugelsicheres Kleid ist", fügt die Künstlerin hinzu.

"Größte Ehre meines Lebens"

Das Outfit habe für sie eine besondere Bedeutung, berichtet die zwölffache Grammy-Preisträgerin weiter. Das Ensemble bestehend aus einer marineblauen Jacke, die eine große goldene Friedenstaube als Brosche zierte, und einem weiten roten Seidenrock wurde von Daniel Roseberry, Kreativdirektor von Schiaparelli, extra für sie angefertigt. Beim Anblick der Taube habe sie sofort gewusst, dass es der richtige Look für diesen Anlass sei, so die Sängerin.

Wie Lady Gaga weiter verrät, bedeutete es ihr viel, ein Kleid von einem italienischen Designer zu tragen. "Es war etwas, das ich wirklich, wirklich für meine Herkunft als italienisch-US-amerikanische Frau, die für den Abschied des 45. Präsidenten und als Einladung für den 46. Präsidenten singen würde, tun wollte", erinnert sich die 35-Jährige.

Schon im Februar hatte sich Lady Gaga im Gespräch mit dem "People"-Magazin an ihre Rolle bei der Amtseinführung von Joe Biden erinnert. Dass sie zu diesem Anlass die Nationalhymne singen durfte, sei für sie "die größte Ehre meines Lebens" gewesen.