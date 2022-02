Nach der zweiten Nacht der Rosen stehen im Balzparadies folgende Fragen im Raum: Wer erzählt wem was hinter welchem Rücken? Warum darf Nele den Bachelor küssen? Und wie soll der arme Dominik mit all den "überraschenden Entwicklungen" umgehen?

In der dritten Liebeswoche entledigen sich die 15 verbliebenen Ladys ihrer letzten Ketten. Alle sind nicht nur physisch, sondern auch mental angekommen. Für Christina R alias "Shakira" bedeutet diese Entwicklung nichts Gutes, denn mit zunehmender Gruppenaklimatisierung steigt auch das Lästerbarometer.

Christina R steht diesbezüglich leider ganz vorne in der Schlange, was zur Folge hat, dass schon vor dem Frühstück Redebedarf herrscht. Irgendjemand hat wohl einem anderen Irgendjemand irgendwas hinter irgendeinem Rücken erzählt. Schnell bildet sich ein feuriges Zickendreieck, in dem sich Christina R, Christina A und Franziska gegenseitig die Meinung geigen.

Nele holt sich den ersten Kuss ab

Der Hauptprotagonist macht sich viele Gedanken. (Foto: RTL)

Nach einem kurzen, aber heftigen Einsteigerkurs für Gossenslang-Interessierte sorgt eine Gruppendate-Einladung wieder für Ruhe unter dem mexikanischen Liebesdach. So richtig lange hält der Frieden aber nicht an. Schuld daran sind zwei plötzlich und unerwartet auf der Bildfläche erscheinende neue Gesichter, sowie ein Gruppendate-Nachschlag bei dem sich die blonde Nele aka "Brokkoli" den ersten Kuss der Staffel abholt.

Es geht nun wahrlich drunter und drüber im Liebesparadies. Die beiden Neuen (Chiara und Chiara) erblicken bei ihrer Ankunft in der Ladysvilla erwartungsgemäß nur wenige "Herzlich willkommen!"-Schilder. Herbergsmama Christina A schickt eine der beiden Chiaras sogar zum Schlafen ins mexikanische Nirgendwo. "Ich weiß nicht einmal, wie alt du bist, da kann ich doch nicht einfach so neben dir schlafen", poltert die Fotografin aus München.

Der Stachel der Eifersucht sitzt tief

Für einige sehr besitzergreifende Exemplare in der Villa markiert Neles Pool-Kuss aber den eigentlichen Tiefpunkt des Tages. Da hilft auch kein spontan eingeschobenes "Kommt, wir bemalen mal eine Hauswand"-Gruppendate weiter. Trotz farbenfrohem Pinselspaß sitzt der Stachel der Eifersucht tief. Insbesondere Jana Maria hat mit der vermeintlichen Neuausrichtung des Bachelors zu kämpfen. "Ich habe mit ihm eine Verbindung aufgebaut, die keine andere mit ihm hat. Warum küsst er jetzt Nele?", schluchzt die völlig aufgelöste Unternehmerin.

Tja, warum tut er das wohl? Der Bachelor hält nicht lange hinterm Berg und gießt Jana Maria während der folgenden Nacht der Rosen reinen Wein ein: "Der Moment hat gepasst. Das Gefühl war da. Es ist einfach passiert", erklärt sich der etwas genervt wirkende Herzbube. Für Jana Maria ändert sich nichts. Zwar adelt die Brünette Dominiks Ehrlichkeit. Aber die Enttäuschung bleibt: "Sollte er noch eine andere Kandidatin küssen, weiß ich nicht, ob ich das verkrafte."

"Wie soll ich damit umgehen?"

Nach einer neuerlichen Speed-Dating-Tour, bei der die stets eher etwas im Hintergrund agierende Anna mal wieder mit die größten Spuren hinterlässt, zieht sich der Bachelor leicht überfordert in seine Rosenkammer zurück: "Anna, Nele, Jana Maria: Überall entwickelt sich was. Wie soll ich damit umgehen?", fragt Dominik mit einem Rosenstrauß in der Hand und zahlreichen Schweißperlen auf der Stirn in die Kamera. Die Antwort bleibt im Verborgenen. Das muss der Bachelor selbst rausfinden. Josephine und Natalie werden ihm bei der Suche nach dem Licht am Ende des Liebestunnels nicht mehr helfen. Die beiden Damen stehen am Ende der Rosenvergabe nämlich ohne Blümchen da.

"Der Bachelor" läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL. Zudem gibt es die Sendung jederzeit zum Abruf auf RTL+, die neueste Folge steht dort jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung bereit. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie bei RTL.de.