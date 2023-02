Wer's sehen will, muss blechen

Wer's sehen will, muss blechen Laura Müller macht mit ihrem Babybauch Kasse

Dass Laura Müller ihre Schwangerschaft zu Geld machen will, wussten wir schon. Schließlich verkündete sie bereits, sie exklusiv beim Bezahlportal "OnlyFans" zu vermarkten. Doch zum "Normalpreis" gibt es die Babybauch-Fotos auch hier nicht - Michael Wendlers Frau will richtig abkassieren.

Hier ein neues Bötchen, da ein neues Täschchen und dort noch einen neuen Weihnachtsbaum aus Plastik - das Leben, das Laura Müller und Michael Wendler in den USA führen, will irgendwie finanziert werden. Und dafür hat sich das Paar in seinem Exil nun etwas ganz Besonderes ausgedacht: Die beiden vermarkten einfach ihre gemeinsame Vorfreude auf den Nachwuchs, der ihnen nun ins Haus steht.

Das heißt: Vor allem wollen die beiden wohl Aufnahmen der werdenden Mutter vermarkten. Schließlich erklärte die 22-Jährige bei der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft zu Beginn der Woche, "Bilder von meinem Babybauch" werde es exklusiv auf der Bezahlplattform "OnlyFans" zu sehen geben. Eine Plattform, die vorwiegend als Portal für erotische Aufnahmen bekannt ist und auf der sich Müller in der Vergangenheit auch bereits für ihre Abonnentinnen und Abonnenten ausgezogen hat.

Ein normales Abo des "Die Wendlers"-Kanals bei "OnlyFans" kostet bereits 34,99 Dollar (etwa 32,49 Euro) im Monat. Doch die ersten sechs Fotos, die Müller nun tatsächlich mit einem Schwangerschaftsbäuchlein zeigen, werden auch den Inhaberinnen und Inhabern eines Standard-Abos vorenthalten. Tatsächlich müssen noch einmal 200 Dollar (rund 185,70 Euro) zusätzlich berappt werden, um die schwangere Müller dann zum Beispiel im Bikini oder im Mini-Kleid zu Gesicht zu bekommen.

"Mehr als ekelhaft"

Wie vielen Fans der 22-Jährigen und des Verschwörungserzählers an deren Seite das tatsächlich wert ist, lässt sich nur spekulieren. Doch machen bereits Gerüchte die Runde, bei der Ausschlachtung der Schwangerschaft via "OnlyFans" solle es nicht bleiben. Angeblich suchen Müller und Wendler schon nach einem TV- oder Streaming-Kanal, der die werdenden Eltern auf ihrem Weg begleiten möchte - gegen Cash, versteht sich.

In den sozialen Netzwerken muss das Paar bereits jede Menge Kritik dafür einstecken, dass es den Babybauch zum Geschäftsmodell erhoben hat. "Mit dem ungeborenen Kind Geld machen? Mehr als ekelhaft", wetterte etwa ein Twitter-Nutzer. In einem anderen Tweet hieß es sarkastisch: "Mega, jetzt zeigst du deinen Babybauch für Geld bei denselben Schmierlappen, für die du vorher blankgezogen hast? Würg."