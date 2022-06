Vergangene Woche machen erste Gerüchte über eine zweite Schwangerschaft bei Lena Gercke die Runde. Das Model äußert sich nicht dazu, lädt nur weitere Schnappschüsse in den sozialen Medien hoch, die die Fans hoffen lassen. Auch die neuesten Bilder bieten Raum für Spekulationen.

Schon seit einer Weile ist Lena Gercke samt Familie zum Urlauben auf Ibiza. Von hier schickt sie immer wieder sonnige Fotogrüße, bei denen die Fans inzwischen ganz genau hinschauen. Denn die 34-Jährige soll mit ihrem zweiten Kind schwanger sein.

Das berichtete die "Bild"-Zeitung vergangene Woche und berief sich dabei auf eine Quelle aus dem direkten Umfeld des Models. Nun legt Gercke selbst noch einmal nach und heizt mit neuen Bildern die Gerüchteküche weiter an.

Auf den zwei jetzt bei Instagram hochgeladenen Fotos trägt sie ein eng anliegendes schwarzes Kleid, und zumindest auf dem zweiten Schnappschuss, auf dem auch der lockige Hinterkopf von Töchterchen Zoe zu sehen ist, könnte man mit etwas Fantasie ein winziges Babybäuchlein erkennen. Die Fans der Moderatorin sind jedenfalls jetzt schon ganz aus dem Häuschen und gratulieren ihr zur zweiten Schwangerschaft.

Erster Geburtstag von Zoe

Anfang Juli werden Lena Gercke und ihr Freund Dustin Schöne aber erstmal den ersten Geburtstag von Töchterchen Zoe feiern, die am selben Tag geboren wurde wie ihr Vater. Vor Kurzem gab die 34-Jährige bekannt, als Moderatorin von "The Voice" vorerst den Dienst zu quittieren. Stattdessen wolle sie sich auf ihr Modelabel "LeGer" und das Vorweihnachtsgeschäft konzentrieren. "Durch die Tätigkeit als Geschäftsführerin eines Unternehmens sind nicht nur zahlreiche neue Aufgaben hinzugekommen, sondern auch eine Menge Verantwortung", erklärte sie ihren sicherlich enttäuschten Fans damals.

Nun könnte also noch deutlich mehr Verantwortung in Form eines zweiten Kindes dazukommen. Dass Lena Gercke ihre Rolle als Mutter nicht nur sehr genießt, sondern auch sehr ernst nimmt, steht außer Frage. Immer wieder teilt sie ihr Familienglück mit ihren Followern bei Instagram. Und die hoffen jetzt wohl einfach nur auf eine baldige Bestätigung der Schwangerschaft seitens der "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin von 2006.