Es ist das erste Foto von Lena Gercke und ihrem Freund Dustin Schöne nach mehr als zwei Monaten. Auf dem Bild trägt das Model einen Mund-Nasen-Schutz aus eigener Produktion und löst damit eine Diskussion aus, mit der sie wohl kaum gerechnet hat.

In den vergangenen Wochen gab es auf dem Instagram-Account von Lena Gercke vor allem Bilder ihres Babybauchs in ganz unterschiedlichen Klamotten. Nun zeigt sich die 32-Jährige endlich auch mal wieder mit dem Vater des Kindes. Auch setzt sie in Corona-Zeiten mit dem Foto ein Statement, und löst damit unter ihren fast drei Millionen Followern vermutlich ungewollt eine Diskussion aus.

Das letzte Foto mit dem Werbefilmregisseur Dustin Schöne gab es Anfang April. Damals standen die zwei Arm in Arm bei Sonnenuntergang im Sand und schauten verträumt in die Kamera. Auf dem aktuellen Bild schaut nur Gercke in die Linse, während ihr Schöne einen Kuss auf die Wange drückt. Die Diskussion ausgelöst hat der schwarze Mund-Nasen-Schutz, den Gercke trägt. Darauf ist der Satz "Kiss me another time", übersetzt "Küss mich ein anderes Mal", gedruckt. Die Maske kann man im Dreierpack im Rahmen von Lena Gerckes Kollektion für "About You" für knapp neun Euro kaufen.

"Direkt entfolgen!"

Während sich die meisten ihrer Fans über das neue Pärchenfoto freuen, gibt es unter Gerckes Anhänger aber auch jene, die sich darüber aufregen, dass sie für ihre Maske und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes überhaupt Werbung macht. "Direkt entfolgen! Wie kann man diesen Masken-Wahnsinn noch unterstützen?", ist einer der überraschenden Kommentare. "Ich kann nicht verstehen, wie du Leute dazu drängen kannst, das zu kaufen", kommentiert ein anderer. Man wirft ihr Panikmache und "Propaganda" vor sowie dass sie ihre Reichweite falsch nutzen würde.

Reaktionen, mit denen Gercke sicher nicht gerechnet hätte, die sie aber auch kaltlassen dürften, denn schließlich gilt nicht ohne Grund seit mehreren Wochen in Deutschland Maskenpflicht. Es ist erwiesen, dass die Bedeckung von Mund und Nase bei der Eindämmung des Virus hilft. Diesen Effekt möchte Gercke mit ihrem eigenen Angebot nun eben unterstützen, und das ist wohl Statement genug.

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin machte im April 2019 ihre Liebe zu Dustin Schöne bei Instagram offiziell. Damals postete sie ein Foto, das sie in inniger Umarmung mit ihm zeigte. Nun erwarten die beiden das erste gemeinsame Kind, der genaue Geburtstermin ist nicht bekannt.