"Neue Kurven in alten Kleidern" Lena Gercke setzt Babybauch in Szene

Vor zwei Wochen macht Lena Gercke öffentlich, was einige Fans bereits ahnten. Die 31-Jährige ist schwanger, und schon auf dem ersten Foto ist der Babybauch deutlich zu erkennen. Nun gewährt sie einen neuerlichen Blick auf die Kugel.

Am 12. Januar postete Model und Moderatorin Lena Gercke bei Instagram ein Foto, mit dem sie bekannt gab, ein Baby zu erwarten. Vater ihres ersten Kindes ist ihr Freund, der Werbefilmregisseur Dustin Schöne.

Der Stoff dieses Kleides hat offenbar einen hohen Stretchanteil (Foto: instagram.com/lenagercke)

Jetzt machte sie sich daran, gemeinsam mit einer Freundin ihren Kleiderschrank auszumisten und so Platz für Umstandsmode und erste Strampler zu schaffen. Der perfekte Zeitpunkt, um das eine oder andere Kleidungsstück noch einmal anzuprobieren. Und so zwängte sich Gercke in ein hautenges Kleid, das aufgrund des sich darunter abzeichnenden Bauchs nun doch ganz ordentlich spannt. Ein Foto davon postete sie in ihrer Instagram-Story. "Ich zwinge meine neuen Kurven in alte Kleider", schrieb sie dazu auf Englisch.

"Sport ist für jedermann"

Zuletzt musste sich Gercke nach einem Video, das sie beim Sport zeigte, Kritik von einigen Followern gefallen lassen. Die glaubten besser zu wissen, was für sie als Schwangere gut sei, doch das ließ das Model nicht auf sich sitzen. "Sport ist für jedermann", schrieb sie zu einem weiteren Foto aus dem Fitnessstudio und gab damit auch Experten recht. Sport ist während der Schwangerschaft nämlich sogar gesund, sofern er moderat ausgeführt und eine Herzfrequenz von 140 Schlägen pro Minute nicht überschritten wird. Leichter Ausdauersport wie Radfahren und Schwimmen oder Yoga eigenen sich dafür besonders.

Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Gercke machte im April 2019 ihre Beziehung zu dem Vater des Kindes - ebenfalls bei Instagram - offiziell. Damals postete sie ein Foto, das sie in inniger Umarmung mit dem 33-jährigen Dustin Schöne zeigte.