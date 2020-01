Model Lena Gercke und Freund Dustin Schöne lassen es sich in den österreichischen Alpen gut gehen. Offensichtlich die perfekte Stimmung, um Privates zu verkünden: Die 31-Jährige präsentiert bei Instagram stolz eine deutlich erkennbare Babybeule.

Model Lena Gercke ist schwanger. Die 31-Jährige präsentierte ihren Followern auf Instagram strahlend ihren Babybauch. "1+1=3", schreibt sie mit drei roten Emoji-Herzen zu einem Foto, das sie vor schneebedeckter Kulisse in einem schwarzen Winter-Ensemble zeigt. Der Babybauch ist deutlich zu erkennen. Ein weiteres Bild zeigt sie in inniger Umarmung mit dem werdenden Papa.

Auf dem Foto hat sie ihren Freund Dustin Schöne markiert. Der postete auf seinem Instagram-Account das identische Foto und schrieb dazu: "You and me = 3", dahinter setzte er ein rotes Emoji-Herz. Zudem veröffentlichte er zwei Pärchen-Bilder.

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin machte im April 2019 ihre Liebe zu Dustin Schöne "Instagram-offiziell". Damals postete sie ein Foto, das sie in inniger Umarmung mit dem Werbefilm-Regisseur zeigte.

Gercke und Schöne machen gerade Urlaub in den österreichischen Alpen. Über eine Schwangerschaft des Models wurde bereits seit mehreren Tagen spekuliert.