Fast ein halbes Jahr lang herrscht Funkstille auf Lena Meyer-Landruts Instagram-Kanal. Dann löscht sie erst alle Inhalte, um sich schließlich mit einem kryptischen Video zurückzumelden. Was es damit auf sich hat? Nun gibt es eine Erklärung.

Lena Meyer-Landrut ist zurück - mit ihrem zweiten Instagram-Post binnen zwei Tagen. Nachdem sie bereits am Dienstagabend einen kurzen Clip in dem sozialen Netzwerk hochgeladen hatte, legte sie rund 24 Stunden später mit einem weiteren Video nach.

Dieses und der zugehörige Kommentar scheinen das Rätsel aufzulösen, das viele Follower der Sängerin einen Tag lang beschäftigt hatte: Was bitte möchte Lena uns mit ihrer aus mehreren Filmschnipseln zusammengebastelten Collage, dem Wort "Optimistic" ("Optimistisch") und dem Datum des 21. Mai nur sagen?

Sie habe "mit viel Liebe und Optimismus die Songs der letzten Jahre für euch auf EPs zusammengestellt", heißt es nun auf Lenas Instagram-Seite. Mit anderen Worten: Offenbar erwartet ihre Fans schon an diesem Freitag die Veröffentlichung einer "Best of"-Compilation unter der Überschrift "Optimistic".

Tabula rasa

"One third of the way, a new path ahead" ("Ein Drittel des Weges, ein neuer Weg voraus"), vermerkte Lena zudem zu ihrem zweiten Clip, der sie unter anderem auf der Bühne, bei einem Fotoshooting und beim Sprung in einen Pool zeigt. Womöglich eine Anspielung darauf, dass sie sich kurz vor ihrem 30. Geburtstag am Sonntag neu sortiert. "Sie stellt auch ihre Vergangenheit auf den Prüfstand und erfindet sich gerade neu", sagte ein namentlich nicht genannter Insider in dieser Woche der "Bild"-Zeitung über die Sängerin.

Tatsächlich scheint Lena derzeit Tabula rasa zu machen. Bevor sie die beiden aktuellen Clips online stellte, löschte sie zunächst alle vorherigen Inhalte auf ihrer Instagram-Seite. Auch privat liegt mutmaßlich ein klarer Schnitt hinter der Gewinnerin des Eurovision Song Contests im Jahr 2010, auch wenn sie dies bis heute nicht offiziell bestätigt hat. So soll Lena Anfang des Jahres zum ersten Mal Mutter geworden sein.