Was ist denn da los? Erst löscht Lena Meyer-Landrut alle Inhalte auf ihrem Instagram-Account. Aber nur, um sich dann auch schon wieder mit einem mysteriösen Video zurückzumelden. Die Spekulationen überschlagen sich. Lena freut's.

Zuletzt sorgte Lena Meyer-Landrut vor allem mit inoffiziellen Schlagzeilen über ihr Privatleben für Aufsehen. Von ihr selbst gab es dagegen seit knapp einem halben Jahr kaum ein Lebenszeichen. Stattdessen schockierte die 29-Jährige Anfang der Woche ihre Fans, indem sie ihren Instagram-Account mal eben komplett leerräumte und sämtliche Fotos und Videos darauf löschte.

Viele fragen sich seither, was wohl hinter der Aktion stecken mag. Die "Bild"-Zeitung grub sogar einen angeblichen Insider aus, laut dem sich die Sängerin derzeit neu sortiert. "Sie stellt auch ihre Vergangenheit auf den Prüfstand und erfindet sich gerade neu", wird er zitiert.

"Ein Drittel des Weges"

Dass dies jedoch nicht etwa ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit bedeutet, demonstrierte Lena nur kurze Zeit nach ihrer spektakulären Lösch-Aktion. So meldete sie sich am Dienstagabend auch schon wieder mit einem kurzen Video auf ihrer Instagram-Seite zurück, das jedoch abermals mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt.

Unterlegt mit einem instrumentalen Dance-Sound beginnt der Clip mit einer Szene in einem Feld, in der sich Lena von der Hand eines anderen löst. Es folgen Ausschnitte von Konzerten und anderen Auftritten der Sängerin. Am Ende ist ein quadratisches Standbild zu sehen, das an ein Plattencover erinnert. Darüber sind das Datum 21. Mai und das Wort "Optimistic" ("Optimistisch") eingeblendet.

Beides steht auch im Kommentar zu dem Video. Dazu die Worte: "One third of the way" ("Ein Drittel des Weges").

"So viel love von euch"

Kündigt Lena damit für Freitag eine neue Single an? Oder vielleicht sogar ein neues Album? Und spielt ihr Kommentar womöglich auf ihren Geburtstag an? Schließlich wird sie am Sonntag, den 23. Mai, runde 30.

"Only Love, L", Lenas bislang letztes Studio-Album, war im April 2019 erschienen. Es landete auf dem zweiten Platz der deutschen Albumcharts. Seither bremste die Corona-Krise allerdings auch Lenas musikalische Karriere aus. So fielen etwa bereits geplante Tourtermine der Pandemie zum Opfer.

In nicht einmal 24 Stunden verzeichnete Lenas neuer Post bereits knapp eine Million Abrufe. Die Kommentarspalte quillt nahezu vor überschwänglichen Posts über. Unter den begeisterten Nutzern befinden sich auch viele Promis wie Model Stefanie Giesinger, Moderatorin Palina Rojinski oder Youtuberin Dagi Bee. So viel Zuspruch hat offenbar sogar Lena nicht erwartet: "So viel love von euch - null mit gerechnet", schrieb sie zu ihrem eigenen Post.