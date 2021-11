Bei der Premiere von "The Harder They Fall" waren Klum und Rachevski zusammen zu sehen.

Diese Teenagerliebe erweist sich bislang als ziemlich langlebig: Seit zwei Jahren ist Nachwuchs-Model Leni Klum mit ihrem Freund Aris liiert. Zu dem besonderen Anlass teilt die 17-Jährige zwei Bilder des Paares mit ihren Instagram-Followern.

Nachwuchsmodel Leni Klum und Aris Rachevski haben am Freitag ihren zweiten Jahrestag gefeiert. In ihre Instagram-Story postete die Tochter von Heidi Klum und Flavio Briatore zu dem besonderen Anlass zwei Schnappschüsse mit ihrem Liebsten - und eine verliebte Nachricht.

"Zwei Jahre mit dir", ist auf dem ersten Foto zu lesen. Es zeigt die 17-Jährige und ihren ein Jahr älteren Freund im offenen Meer, beide haben die Augen geschlossen. Eine weitere Aufnahme zeigt Klum, die einen weißen Bikini trägt, und Rachevski ebenfalls im Meer. Dieses Mal hat Leni ihre Arme um Aris gelegt, das Paar küsst sich im blauen Wasser.

Dass das Nachwuchs-Model und der Sohn eines Fotografen und einer Künstleragentin liiert sind, ist noch nicht so lange bekannt. Erst am vergangenen Valentinstag hat Klum die Beziehung öffentlich gemacht, ebenfalls via Instagram. "I love you" schrieb sie damals kurz und knapp unter ein Porträtfoto des braungelockten jungen Mannes.

An der gegenseitigen Zuneigung scheint sich bislang nichts geändert zu haben, auch wenn gemeinsame Schnappschüsse der beiden rar sind. Mitte Oktober bekam man die beiden dann doch einmal zusammen auf dem roten Teppich zu sehen. Da begleitete Aris seine Freundin zur Premiere des Netflix-Streifens "The Harder They Fall" in Los Angeles. Ebenfalls mit dabei: Leni Klums Adoptivpapa Seal. Der Ex-Mann von Heidi Klum hat die Musik zu dem Western beigesteuert, in dem unter anderem Idris Elba und Regina King zu sehen sind.