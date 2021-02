Vergangenes Wochenende macht Leni Klum die Beziehung zu Aris Rachevsky öffentlich. Auf den Fotos wirkt er wie der typische Junge von nebenan. Was niemand ahnt: In den Adern des 16-Jährigen fließt echtes Zaren-Blut, wenn auch nur noch zu einem Bruchteil.

Am Valentinstag vergangenen Sonntag zeigt Leni Klum bei Instagram zum ersten Mal ihren Freund. Dessen Name ist Aris Rachevsky und er ist wie Leni selbst 16 Jahre alt. So weit, so normal. Doch ist Rachevsky keinesweges der ganz normale Junge von nebenan. Zumindest kann der Teenager auf einen besonderen Stammbaum verweisen, wie jetzt herauskommt.

Aris Rachevsky soll einem russischen Zarengeschlecht entstammen. Seine Mutter ist die 55-jährige Rhea Rachevsky, die als Künstleragentin in Hollywood arbeitet. Sein 49 Jahre alter Vater Spiros Poros ist ein bekannter Fotograf, der bereits Promis wie Jennifer Lopez, Keira Knightley und R.E.M.-Frontmann Michael Stipe ablichtete.

Großmutter Zina Rachevsky wurde als Tochter eines russischen Vaters in New York geboren, verbrachte ihre Jugend in Frankreich und kehrte dann in die USA zurück, wo sie unter anderem als Schauspielerin arbeitete. Sie soll sogar eine Affäre mit Weltstar Marlon Brando gehabt haben. Später konvertierte Zina Rachevsky zum Buddhismus und wurde Nonne, ehe sie 1973 verstarb.

Nachfahre von Zar Alexander II.

Zina Rachevskys Mutter, also die Ur-Großmutter von Leni Klums Liebstem, war eine Erbin des reichen Bankers Simon W. Straus. Zinas Vater Vladimir Rachevski war der Bruder von Zinaida Rachevskaya, die ihrerseits mit dem russischen Fürsten Boris Vladimirovich verheiratet war. Und dieser wiederum war ein Ur-Enkel von Zar Alexander II. von Russland, dessen Nachkomme also Aris Rachevsky ist.

Für Leni Klum ist er aber sicherlich einfach nur Aris und die erste große Liebe ihres Lebens. Das lässt sich zumindest aus den Fotos schließen, die die 16-Jährige von ihm postete. Schon kurz zuvor hatten Paparazzi das junge Paar in Los Angeles eng umschlungen abgelichtet. Dann machte Leni Klum ihrem Freund anlässlich des Valentinstags eine süße Liebeserklärung. In der Instagram Story der Tochter von Heidi Klum war Aris Rachevsky in T-Shirt und mit Strickmütze zu sehen, während er eine Limonade trank. Dazu schrieb Leni Klum auf Englisch: "Ich liebe dich."