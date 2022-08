Liebe kennt keine Grenzen. Und so sind die britische Sängerin Leona Lewis und der deutsche Choreograf Dennis Jauch schon seit vielen Jahren ein Paar. Nun können sich die beiden auch zum ersten Mal über Nachwuchs freuen. Ihre Tochter ist sogar schon seit zwei Wochen auf der Welt.

Sängerin Leona Lewis und ihr Ehemann Dennis Jauch haben bereits am 22. Juli ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Es ist eine Tochter, wie Lewis erst jetzt in einem Instagram-Post bekannt gab.

Dabei verriet die Britin auch gleich den Namen der Kleinen. "Und da waren es drei. Unsere kleine Carmel Allegra kam am 22.7.22 zur Welt", betitelte die 37-Jährige ein Foto von sich mit dem Baby im Arm. Jauch postete dasselbe Bild und dieselbe Bildunterschrift auf seiner eigenen Instagram-Seite.

"Du bist eine heiße Mama"

Die Schwangerschaft hatten die beiden im März ebenfalls via Instagram bekannt gegeben. Damals teilten sie ein seitliches Foto von Lewis in einem engen schwarzen Kleid - der Babybauch war deutlich zu erkennen. "Ich kann es kaum erwarten, dich im Sommer kennenzulernen", schrieb die Sängerin dazu.

Jauch teilte auch damals dasselbe Bild auf seiner Seite und schrieb: "Das größte Geschenk, das ich mir für diesen Sommer wünschen konnte. Du bist eine heiße Mama, Leona Lewis."

Der Popstar und der Choreograf sind seit Juli 2019 verheiratet. Das Jawort gaben sie sich seinerzeit auf dem toskanischen Weingut von Sting und dessen Frau Trudie Styler südlich von Florenz. Im August 2018 hatten sich Lewis und Jauch verlobt. Kennengelernt haben sich die beiden bereits 2010, als er als Backgroundtänzer mit der Sängerin auf Tournee war.

Zum Sieg getanzt und gesungen

Der in Bremerhaven zur Welt gekommene Jauch ist Deutscher. 2007 gewann der heute 33-Jährige im Alter von 18 Jahren die damals ausgestrahlte Sat.1-Tanzshow "You Can Dance!". Fernseh-Zuschauer kennen ihn womöglich auch aus "Germany's next Topmodel", wo er in den vergangenen Jahren mehrfach als Gastjuror auftrat.

Die in London geborene Lewis gewann 2006 die britische Castingshow "The X Factor". Ihr Debütalbum "Spirit" und die daraus ausgekoppelte Single "Bleeding Love" eroberten in zahlreichen Ländern, darunter auch Deutschland, die Spitze der Charts. Mit dem Snow-Patrol-Cover "Run" gelang der Sängerin 2008 abermals ein großer internationaler Hit. Seit einigen Jahren ist es ruhiger um Lewis geworden. Ihr bis dato letztes Studioalbum "I Am" erschien 2015.