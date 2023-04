Weil sie schwanger ist, sagt Renata Lusin ihre Teilnahme an "Let's Dance" in diesem Jahr ab. Doch dann erleidet sie eine Fehlgeburt - die dritte binnen eines Jahres. Doch die beliebte Profitänzerin lässt sich auch von diesem Schicksalsschlag nicht unterkriegen und kehrt nun auf das Parkett zurück.

2018 nahm Renata Lusin das erste Mal an "Let's Dance" teil - und mauserte sich alsbald zu einem der Publikumslieblinge bei der RTL-Show (auch auf RTL+ abrufbar). Ihre ersten beiden Einsätze verliefen zwar weniger glücklich - Premieren-Tanzpartner Jimi Blue Ochsenknecht schied verletzungsbedingt frühzeitig aus und mit Nachfolger Jan Hartmann landete sie ein Jahr später prompt auf dem letzten Platz -, aber danach ging es für die Russin in der Sendung steil bergauf.

So eroberte sie 2020 mit Kletterer Moritz Hans erst Platz zwei, ehe sie im Jahr darauf mit Ex-Fußballer Rúrik Gíslason die Tanz-Krone erobern konnte. Mit Ex-Paralympics-Star Mathias Mester reichte es 2022 immerhin für den dritten Rang. Abgesehen davon gewann Renata Lusin zwei Mal in Folge die Profi-Challenge bei "Let's Dance" - 2021 zusammen mit ihrem Mann Valentin, 2022 dann mit Christian Polanc.

"Habe mit dem toten Baby im Bauch getanzt"

Doch so strahlend wie ihre TV-Karriere bislang verlaufen ist, so schlimme Schicksalsschläge mussten Renata Lusin und ihr Mann, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist und der zeitgleich mit ihr bei "Let's Dance" anheuerte, zuletzt verkraften. So erlitt die mittlerweile 35-Jährige im vergangenen Jahr zwei Fehlgeburten. Besonders hart traf sie dabei der zweite Abgang im Oktober, wie sie nun in einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung ausführt.

Damals sei sie bereits in der 13. Woche gewesen, erklärt Renata Lusin. "Da habe ich schon auf dem Ultraschall den Herzschlag gesehen, die kleinen Ärmchen und Beinchen haben sich bewegt." Als es dann jedoch an die Nackenfalten-Messung gegangen sei, habe der Arzt keinen Herzschlag mehr feststellen können.

"Ich erinnere mich noch: Es war ein Donnerstag, als ich es erfuhr. Ich habe dann am Samstag, mit dem toten Baby im Bauch, noch bei einer Show getanzt. Mit Autogrammen, Lächeln und allem", schildert die Tänzerin ihre dramatische Erfahrung. Erst am Montag der darauffolgenden Woche habe die nach dem Verlust des Babys nötige Ausschabung stattgefunden.

"Let's Dance"-Absage nach Tanzverbot

Mitte Februar 2023 konnte Renata Lusin ihren Fans dann die frohe Kunde überbringen, dass sie abermals schwanger ist. "Normalerweise hätte ich in so einem frühen Stadium - es war die 6. oder 7. Woche - niemandem davon erzählt. Aber ich wollte auf keinen Fall lügen", erläutert sie im "Bild"-Gespräch, weshalb sie mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen ist. Da ihr Arzt ihr Tanzverbot erteilt habe, sagte sie ihre Teilnahme an der unmittelbar bevorstehenden 16. Staffel von "Let's Dance" kurzfristig ab.

Doch nur drei Wochen später musste Renata Lusin die Schock-Nachricht verkünden, dass sie auch dieses Mal ihr Kind verloren hat. "Eine schlimme Zeit. Vor allem, nachdem wir schon wussten, dass der Embryo abgegangen war und uns immer noch alle gratuliert und nach meinem Bauch gefragt haben", erinnert sich die Tänzerin mit Unbehagen zurück.

"Ich will kein Opfer sein"

Zugleich macht sie deutlich, dass sie sich auch von diesem Rückschlag nicht unterkriegen lassen will. "Ich will kein Opfer sein", lautet ihre klare Ansage. Und: "Jetzt geht's weiter!" Aktuell werde nach möglichen Gründen für die Fehlgeburten gesucht, erklärt Renata Lusin, denn ihr Lebenswandel könne eigentlich nicht die Ursache sein, ist sie sich sicher: "Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich mache viel Sport, habe nicht zu viel Stress."

Dementsprechend ist der Traum vom Nachwuchs für sie und ihren Mann auch noch lange nicht ausgeträumt. "Nach den nächsten Untersuchungen werden wir gleich wieder versuchen, schwanger zu werden", verkündet sie.

Gleichzeitig nimmt sie nun auch schon wieder ihr TV-Comeback in Angriff. Am Freitagabend kehrt sie auf die "Let's Dance"-Bühne zurück. "Ich freue mich riesig! Ich tanze den Eröffnungs-Tanz und coache zusammen mit Motsi (Mabuse) beim Jury-Tanz", verrät sie. Zwar sei sie konditionell noch nicht wieder ganz auf der Höhe, dennoch gibt sie ein Versprechen ab: "Ich bin zurück und gebe wieder Vollgas!"