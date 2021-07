Auf dem Weg in den Hafen der Ehe: Evgeny Vinokurov und Nina Bezzubova.

Bei "Let's Dance" hat er es bis dato noch nicht geschafft, bis ganz nach vorne zu kommen. Doch privat tanzt Evgeny Vinokurov nun ins Glück. Der 30-jährige Profi hat seiner Freundin Nina Bezzubova die Frage aller Fragen gestellt - und sie hat "Ja" gesagt.

"Let's Dance"-Profitänzer Evgeny Vinokurov und seine Freundin Nina Bezzubova wollen heiraten. Auf seiner Instagram-Seite schreibt der 30-Jährige: "Yes! Wir haben uns verlobt!"

Zu einer Fotocollage, die die beiden in Amsterdam zeigt, fügt er hinzu: "Es war aufregend. Es war sehr schön und privat, was für mich sehr wichtig war. Es war romantisch wie im Märchen. Zumindest habe ich so empfunden."

Die beiden sollen seit 2019 ein Paar sein. Nina Bezzubova, die ebenfalls Tänzerin ist, hält auf einem der Schnappschüsse ihre Hand in die Kamera, um ihren Verlobungsring zu präsentieren.

Zahlreiche Gratulanten

Zu dem Post gab es bereits zahlreiche Glückwünsche von Prominenten, Kollegen und Kolleginnen. Unter anderem Victoria Swarovski, Ekaterina Leonova, Isabel Edvardsson, Valentin Lusin oder Oana Nechiti gratulierten dem Paar.

Vinokurov wirkte bislang zwei Mal an "Let's Dance" mit. 2019 hatte er die Aufgabe, die stets überdrehte Evelyn Burdecki auf Spur zu bringen. Doch immerhin tanzte er mit der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin bis auf den fünften Platz. Anfang dieses Jahres wiederum war die Sängerin und neue "Deutschland sucht den Superstar"-Jurorin Ilse DeLange seine Tanzpartnerin. Auch mit ihr schaffte er es nicht ganz bis aufs Siegertreppchen. Am Ende mussten sich die beiden mit dem siebten Rang begnügen.

Der gebürtige Russe begann bereits als Kind mit dem Tanzen. Von seiner Jugend an war jahrelang seine "Let's Dance"-Kollegin Christina Luft Vinokurovs Profi-Partnerin auf dem Parkett. Auch privat waren die beiden liiert und sogar ebenfalls verlobt. 2017 zerbrach die Beziehung jedoch. Luft ist inzwischen mit dem Schweizer Sänger Luca Hänni liiert, mit dem sie 2020 bei "Let's Dance" Dritte wurde.