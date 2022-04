Amor drückt ganz fest die Daumen! Unter dem Banner der Liebe stehen die sechs DSDS-Kandidaten vor der vorletzten Format-Hürde. Nur noch ein Duett und ein Solo-Auftritt trennen Amber, Harry, Gianni, Dominik und die beiden Melissas vom Einzug ins große Show-Finale.

Nach den Achtzigern und den großen Kino-Momenten steht in der dritten DSDS-Live-Show die größte Kraft des Lebens im Mittelpunkt. Mit einer extra Portion Liebe soll es ins Finale gehen. Die sechs noch verblieben Kandidaten fühlen sich bestens gerüstet, und auch Gastjuror Joachim Llambi präsentiert sich von seiner zartschmelzenden Seite: "Ich kann auch weinen und Gefühle zeigen", behauptet der sonst so strenge "Let's Dance"-Juror.

Die großen Gefühle lassen auch nicht lange auf sich warten. Melissa Mantzoukis posiert im glitzernden Diva-Fummel und nimmt all jene mit an die Hand, die von Naughty Boy, Beyoncé und Arrow Benjamin nicht genug bekommen können ("Running"). "Heute habe ich einen kleinen Star gesehen!", schwärmt Florian Silbereisen. Auch Joachim Llambi ist hin und weg: "Du sahst aus wie eine griechische Göttin!", grinst der Deutsch-Spanier.

Emotionale Widmungen

Es ist der Abend der überschwappenden Emotionen, der dicken Tränen und der ultimativen Wertschätzung. Jede zweite Performance wird einer ganz bestimmten Person des Herzens gewidmet. Für Gianni steht der verstorbene Opa ganz oben auf der Liste. Bruder Harry lässt die ihren Geburtstag feiernde Cousine vor einem Millionenpublikum hochleben. Für Amber geht nichts über Schwester Laura. Und auch Melissa Mantzoukis singt für eine ganz bestimmte Person: "Heute widme ich meine Performance meinem Vater", schnieft die "technisch beste Sängerin" (O-Ton Florian Silbereisen).

Die großen Gefühle, befeuert von imposanten Tanz-Choreografien und einer Live-Band in Hochform, lassen die Kandidaten auf einer Welle der Glückseligkeit reiten. Da reißt es sogar einen Joachim Llambi des Öfteren mal vom Hocker: "Das ist ja wie in einer Las Vega-Show!", staunt der Gastjuror nach Harrys musikalischem Kniefall vor der Haustür von Michael Bolton ("When A Man Loves A Woman"). Harrys kleiner Bruder Gianni überzeugt diesmal vor allem im Duett-Modus an der Seite von Show-Girl Melissa Turan ("Feeling Good"): "Da hat am Ende eigentlich nur noch der Kuss gefehlt", resümiert Joachim Llambi.

Da bricht sogar der Moderator in Tränen aus

Nach Ambers zuckersüßer Eagles-Huldigung ("Desperado") brechen alle Dämme. Moderator Marco Schreyl kann seine Tränen der Rührung nicht mehr zurückhalten. Hach, wie ist das schön! Stünde am Ende des großen rosaroten Happenings nicht die obligatorische Entscheidung über das Weiterkommen an, würden sich wahrscheinlich alle Anwesenden bis zum Ende ihrer Tage freudestrahlend in den Armen liegen.

Aber so läufts nun mal leider nicht im Rennen um Deutschlands Superstar-Krone. Hier geht es irgendwann nur noch darum, wer als letzter im Rampenlicht steht. Von diesem Traum müssen sich diesmal Bubblegum-Chartspop-Expertin Melissa Turan und Kuschelrocker Dominik verabschieden. Für die beiden Kandidaten haben die wenigsten Zuschauer angerufen.

Nächste Woche geht es um die Krone

Das DSDS-Ende des Rock-Pop-Duos markiert für die verbliebenen Nachwuchstalente den Start in die wahrscheinlich wichtigste Woche ihres Lebens. In sieben Tagen treffen sich Harry, Gianni, Melissa Mantzoukis und Amber ein letztes Mal im schönen Ossendorf. Dann geht es um die Wurst und die Antwort auf die Frage, die sich alle Format-Fans nun schon seit der ersten Casting-Folge stellen: Wer wird Deutschlands Superstar 2022?