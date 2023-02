Lange waren Michael Wendler und Laura Müller keine Nachricht mehr wert. Jetzt liefern sie dafür die Nachricht des Tages: Der 50-jährige Sänger und seine 22-jährige Sugar-Mummy freuen sich auf ein Kind. Und das Kind freut sich bestimmt auch bereits auf seine ersten Einsätze für Mami und Papi.

Niemand möge sich täuschen: Michael Wendler mag seit vergangenem Jahr 50 Jahre alt sein, immer noch sein Zahnpasta-Lächeln auftragen und nun sogar mit seinem Ex-Groupie Laura Müller ein Kind erwarten. Doch der Dinslakener mit Wahl-Fluchtort Florida ist weder altersweise noch sonderlich charmant noch ein Vater-Vorbild aus dem Bilderbuch.

Die Nachricht, dass er nach seiner 20-jährigen Tochter Adeline aus der Ehe mit Claudia Norberg nun noch einmal Nachwuchs in die Welt setzt, verbreitete nicht nur Müller auf ihrer Instagram-Seite. Auch der Sänger selbst verkündete die frohe Kunde auf seinem Telegram-Kanal und bei Twitter, wo er - Elon Musk sei Dank - inzwischen auch wieder schwurbeln darf. Schließlich hat der Wendler nach seiner eigentümlichen Metamorphose vom Schlager-Heini zum Verschwörungs-Fuzzi mitnichten eine Rolle rückwärts eingelegt.

So mutet der Post, in dem Wendler und Müller neben ein paar Kinderschuhen auch das ausladende Dekolleté der 22-Jährigen in die Kamera recken, geradezu wie eine schillernde Fata Morgana der Liebe, der Freude und des Glücks an - inmitten der trostlosen Wüste aus Fake-Nachrichten, Hass und dem Herbeireden der Apokalypse, die sich ansonsten durch Wendlers kompletten Nachrichten-Stream zieht.

Geschmacklos und Plastik

Wendler spricht vom "Pandemie-Schwindel" und der "Klima-Lüge", teilt nach wie vor die allerirrsten Verschwörungserzählungen und gibt sich dabei inzwischen auch als Putin-Versteher, für den eigentlich die USA am Ukraine-Krieg schuld sind. Das Land also, in dem er selbst aber nur allzu gerne in Saus, Braus und Sicherheit vor dem deutschen Fiskus lebt. Natürlich wirbt er zugleich für allen möglichen Schnickschnack, um für den angeblich drohenden Weltuntergang gewappnet zu sein. Haben Sie etwa noch keine Sturmlaterne, keinen Geigerzähler und kein Dosenbrot zu Hause? Dann aber fix!

Nicht zuletzt damit verdient Wendler schließlich inzwischen sein Geld. Oder zumindest ein bisschen davon. Ob er all den lästigen Survival-Kram tatsächlich auch selbst im sonnigen Florida gehortet hat, wissen wir nicht, bezweifeln es aber. Blickt man auf den von ihm und Müller zelebrierten Lifestyle, dann scheinen die beiden doch eher eine fette Villa, eine dicke Karre und eine teure Jacht zu favorisieren als einen Atombunker, einen Fuhrpark an Notstromaggregaten oder ein Schlauchboot, mit dem man dem "tiefen Staat" auch ohne Benzin schnell davonpaddeln könnte.

Einen Eindruck davon, auf welch großem Fuß die beiden nach wie vor zu leben scheinen, vermittelte Müller auch in einem ihrer Instagram-Posts Ende Oktober. Da sah man sie beim Weihnachtsshopping. Und nichts konnte auch nur teuer, geschmacklos oder Plastik genug sein, um nicht im Einkaufswagen … nein, in den Einkaufswägen des Paares zu landen. Aber sollte die Corona-Diktatur doch noch mal Einzug halten, dann könnten sich die beiden wenigstens mit einem singenden Santa in Lebensgröße trösten.

Einnahmequelle "OnlyFans"

Im Gegensatz zu seiner Frau - Wendler und Müller sind seit 2020 verheiratet - ist Verschwörungs-Michi nach wie vor bei Instagram gesperrt. Doch auch sie setzt auf der Plattform nur noch selten einen Post ab. Deutlich lukrativer ist es schließlich, sich für intime Einblicke in das eigene Leben bezahlen zu lassen. Dazu gehören auch und vor allem natürlich freizügige Schnappschüsse der Wendler-Gattin, die tatsächlich inzwischen eine der Haupt-Einnahme-Garantien des Paares sein dürften. Alles Laura Müller, oder was? Sieht ganz so aus.

So dürften "Die Wendlers" inzwischen zumindest einige Tausend Followerinnen und Follower bei "OnlyFans" haben, die pro Monat 35 Dollar für exklusives Material berappen. Vor allem für exklusives Material von Laura Müller, versteht sich, die auf dem Bezahlportal inzwischen auch komplett blankzieht. Der "Berliner Kurier" schätzte im vergangenen Sommer, dadurch könnten monatlich an die 200.000 Euro bei den beiden hängenbleiben. Wie viel es tatsächlich ist, ist allerdings nicht bekannt.

Jedenfalls schreckt das Paar nun nicht davor zurück, sogar die Schwangerschaft zu Geld zu machen. So verweist Müller im Post mit ihrem tiefen Ausschnitt für die ersten exklusiven Bilder vom Babybauch gleich mal direkt auf "OnlyFans". "Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs", merkte sie zudem an. Zur Liebe im Bauch kommt aber halt leider auch der Honig im Kopf.