Prinz Harry und Herzogin Meghan sind weiter in Plauderlaune. So gibt der Enkel der Queen nun einen neuen Einblick in sein Familienleben. Zugleich spricht er aber auch über sein jüngstes Zusammentreffen mit Elizabeth II. Angeblich zittert der Palast vor seinen Aussagen.

Prinz Harry hat einen großen Meilenstein im Leben seiner Tochter Lilibet (zehn Monate) mit der Öffentlichkeit geteilt. "Ihr aktuell größtes Ziel ist, mit ihrem Bruder Schritt zu halten - ihren ersten Schritt hat sie erst vor ein paar Tagen gemacht!", sagte er dem US-Magazin "People" und betitelte sich selbst dabei als "stolzen Papa".

Er wolle "die Welt zu einem besseren Ort" für seine Kinder machen, sagte Prinz Harry zudem Medienberichten zufolge bei den Invictus Games in Den Haag. Die Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten besuchte der Herzog von Sussex, Gründer und Schirmherr des Events, mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan. Er könne es kaum abwarten, dass seine Kinder ihn zu dem Event begleiten könnten, erklärte der 37-Jährige nun im "People"-Interview.

Seinem Sohn habe er "ein Video von Rollstuhlbasketball und Rugby von den Invictus Games in Sydney gezeigt, und er war absolut begeistert", so Harry. Der Prinz und Herzogin Meghan haben eine besondere Verbindung zu dem Event. Das Paar trat 2017 bei den Toronto Games zum ersten Mal gemeinsam öffentlich auf. Diese unglaublichen Momente bei der Veranstaltung wolle er "schon immer mit jemanden Besonderen teilen", erklärte Prinz Harry, und "Meg an meiner Seite zu haben, bedeutet alles für mich".

Harry will die Queen "schützen"

Unterdessen gab Prinz Harry auch dem US-Sender NBC ein ausführliches Interview, aus dem vorab bereits einige Ausschnitte veröffentlicht wurden. Darin spricht er unter anderem über den Überraschungsbesuch bei der Queen, den er und seine Frau vergangene Woche absolviert hatten. Harry schwärmt vom "großen Sinn für Humor" seiner Großmutter und erklärt, es sei "wirklich schön gewesen, sie zu treffen". Die Queen sei in guter Verfassung, sagt Harry. Er sehe es als seine Aufgabe an, dafür zu sorgen, "dass sie geschützt wird und die richtigen Menschen um sich hat".

Es wird erwartet, dass das komplette Interview im Lauf des Mittwochs bei NBC ausgestrahlt wird. Der britischen "Daily Mail" zufolge blickt man der Veröffentlichung im Buckingham Palast mit Sorge entgegen. Rund ein Jahr nach dem spektakulären Interview Harrys und seiner Frau mit der Talkmasterin Oprah Winfrey, in dem die beiden der Königsfamilie schwere Vorwürfe gemacht hatten, rechne man mit weiteren "sensationellen Aussagen" des Queen-Enkels.

Herzogin Meghan war 2020 mit Prinz Harry zurück in ihre Heimat nach Kalifornien gezogen. Zuvor waren die beiden als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgetreten. Im Mai 2018 hatten die ehemalige Schauspielerin und der Prinz in England geheiratet. Ein Jahr darauf kam der mittlerweile zweijährige Sohn Archie zur Welt. Lilibet folgte im Juni 2021.