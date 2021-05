Seit drei Jahren ist Lilly Becker nun schon Single. Längst hat sich die in London lebende Holländerin wieder ins Dating-Leben gestürzt. In einem Interview verrät sie jetzt, wie sie die marktüblichen Apps nutzt und welche Menschen sie dabei vorzugsweise trifft.

Im Jahr 2018 scheiterte die Beziehung zwischen Tennis-Legende Lilly Becker und seiner zweiten Ehefrau Lilly. Seither ist die 44-Jährige offiziell Single und nutzt die bekannten Apps, um eine neue Liebe zu finden. In einem Interview mit der britischen "Daily Mail" plaudert die in London lebende Holländerin nun zum wiederholten Mal ganz offen über ihr Dating-Leben.

Natürlich sei sie in der App nicht als "Lilly Becker" unterwegs, stattdessen nutze sie ein Pseudonym. Ihr Fotos seien jedoch echt. "Eher süße statt sexy Bilder. Und definitiv keine Bikini-Fotos! Ich will nicht diesen Typ Mann anziehen. Ich will attraktiv und nahbar wirken."

Zum ersten Mal probierte sie diesen Weg im November des vergangenen Jahres mit einer Freundin aus, als sie vom Lockdown gerade besonderes gebeutelt war. "Ich liebe nichts mehr als ein Kleid und hohe Schuhe anzuziehen, etwas trinken zu gehen und zu flirten. Ich vermisse das Flirten", so Lilly Becker. Allerdings waren die ersten Versuche nicht gleich von Erfolg gekrönt, verrät sie weiter.

"War schon mal mit Frau zusammen"

Es dauerte eine Weile, bis sie einen Mann fand, den zu treffen sie bereit war. Und hat sie auch optisch erstmal keine konkreten Vorlieben, war die Enttäuschung beim Spaziergang im Park dennoch groß. Derjenige sei gerade mal so groß gewesen wie ihr elfjähriger Sohn Amadeus, und zumindest das ist für Becker ein No-Go.

Charakterlich sollte er treu und selbstsicher ein, so Becker. Und er darf auf keinen Fall Tennis spielen. "Wenn sie Tennis nur erwähnen, swipe ich nach links", macht sie klar. Eine Beziehung mit einer Frau kann sie sich aber ebenfalls vorstellen, wie sie bereits vor geraumer Zeit im Gespräch mit RTL offenbarte. In der Vergangenheit habe sie bereits gleichgeschlechtliche Erfahrungen gemacht: "Ich war schon mal mit einer Frau zusammen und bin dafür offen."