In den sozialen Medien verrät Lilly Becker, nicht nur an Männern interessiert zu sein. In einem daraufhin geführten Interview bestätigt sie noch einmal, durchaus auch etwas für Frauen übrigzuhaben und jetzt offen für eine neue Beziehung zu sein.

Seit 2018 ist Lilly Becker nun schon von Ehemann Boris Becker getrennt. Bei Instagram gibt sie im Rahmen einer Fragerunde offenherzig Auskunft über ihr aktuelles Sexleben. Demnach ist sie auch am weiblichen Geschlecht interessiert.

Ohne Scheu verrät die 44-Jährige zunächst in ihrer Instagram-Story, dass sie sich durchaus Sex mit Frauen vorstellen könne und zudem auch einer Freundschaft Plus gegenüber nicht abgeneigt sei. An der Stelle haken die RTL- und VIPstagram-Moderatoren Kena Amoa und Tanja Bülter natürlich gern mal nach. Wie sieht es aktuell im Liebesleben von Lilly Becker aus, wollen sie bei einem Videochat mit ihr wissen. Denn während Boris Becker inzwischen eine neue Freundin hat, gilt seine in London lebende Ex offiziell als Single.

Spaß mit Dating-Apps

"Ich liebe Frauen, und das ist auch kein Tabu, das ist normal. Ich liebe Frauen, es ist, wie es ist", erklärt die gebürtige Holländerin den beiden. Aktuell sei sie aber tatsächlich allein, jedoch offen für eine neue Beziehung. "Der Lockdown war hart. Ich bin offen für alles", sagt sie lachend. Dafür sei sie sogar auf Dating-Apps wie Tinder und Bumble unterwegs. "Das macht Spaß", schiebt sie etwas verschämt kichernd hinterher. Auch dort schaut sie sowohl nach Männern und Frauen, denn gerade die seien "liebevoller und charmanter". Sanfter seien sie auch und deswegen im Küssen besser.

Dem aktuellen Plan der britischen Regierung nach dürfen Restaurants und Kneipen in England ab dem 12. April ihre Außenbereiche öffnen. Ab dem 17. Mai sollen dann auch wieder die Innenbereiche wieder für Gäste zugänglich sein. Lilly Becker merkt an, dass viele Lokale bereits bis Mai ausgebucht sind. Die Hoffnung der Menschen in der Stadt sei jedenfalls zu spüren, und auch sie selbst würde sich jederzeit Impfen lassen, um bald wieder zur Normalität zurückkehren zu können. Nicht unwahrscheinlich also, dass auch in Sachen Liebe bei den Briten und vielleicht sogar bei Lilly Becker in Kürze wieder mehr passiert.