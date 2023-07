Einst war ein Leben ohne Boris Becker für sie kaum vorstellbar. Doch inzwischen ist die Trennung von ihm rund fünf Jahre her und Sharlely "Lilly" Becker nimmt ihr Schicksal wieder in die eigene Hand. Zum Beispiel mit ihrem neuen Freund Thorsten Weck, für den sie voll des Lobes ist.

Es ist noch nicht allzu lange her, dass sich Sharlely "Lilly" Becker zum ersten Mal mit dem neuen Mann an ihrer Seite in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Erst im Juni dieses Jahres legte sie bei einer Party in Berlin mit Fußballfunktionär Thorsten Weck einen strahlenden Pärchen-Auftritt hin. Jetzt äußert sich die ehemalige Partnerin von Boris Becker in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" offen zu ihrem neuen Liebesglück.

Sie schätze sich sehr glücklich, "dass ich einen Mann wie Thorsten gefunden habe, der mich liebt und auf uns aufpasst", sagt die alleinerziehende Mutter. Sowohl sie als auch ihr Sohn Amadeus seien gesund und allen gehe es gut. Dabei habe sie vor allem die letzten Jahre vor Sorge oft schlecht geschlafen. "Aber mein Lebensgefährte ist eine große, mentale Stütze. Er bringt mich zur Ruhe", so die 47-Jährige.

Dass sie Thorsten Weck kennengelernt habe, sei "Schicksal", ist sich Lilly Becker sicher: "Wir haben uns kennengelernt, kurz bevor Boris ins Gefängnis musste." Da ihr neuer Partner in Düsseldorf und Berlin lebe, sei sie nun wieder oft in Deutschland - "häufiger als früher sogar".

"Einmalige" Freundschaft mit Meyer-Wölden

Ihr Lebensmittelpunkt bleibe dennoch bis auf Weiteres Großbritannien: "Ich bleibe in London leben, mindestens bis Amadeus mit der Schule fertig ist. Das sind noch zwei Jahre", sagt Lilly Becker im "Bunte"-Gespräch. Wenn Amadeus seinen Schulabschluss gemacht habe, werde man weiter sehen. "Thorsten bringt Ruhe und Liebe in unser Leben."

Lilly Becker geht in dem Interview auch auf ihre Freundschaft zu Alessandra Meyer-Wölden ein. Mit ihr hatte sich Boris Becker 2008 kurzzeitig verlobt, nachdem er sich zuvor von Lilly getrennt hatte. Als die Verlobung platzte, kehrte er zur Ex zurück: Lilly Becker und der ehemalige Tennis-Profi heirateten 2009 und bekamen ein Jahr darauf den gemeinsamen Sohn Amadeus.

Ihre Freundschaft zu Meyer-Wölden sei "ein Wunder bei unserer Geschichte", sagt Lilly Becker nun über ihre frühere Nebenbuhlerin. Sie sei "einmalig und wird bleiben", ist sie überzeugt.