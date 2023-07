Es geht wieder mal rund bei Boris Becker. In einer neuen Dokumentation über den 55-Jährigen lässt nicht nur seine Ex "Lilly" ihren Gefühlen freien Lauf, auch seine einstige Kurzzeit-Verlobte "Sandy" Meyer-Wölden hat da noch was zu klären. Und Becker? Der denkt womöglich schon wieder ans Heiraten.

Keine Frage: Langweilig war es in Boris Beckers Leben nie. Und das scheint es auch nach seinem Knastaufenthalt wegen Steuerhinterziehung nicht zu werden. Dafür sorgt nun zum Beispiel eine neue Dokumentation unter dem Titel "Boris Becker: The Rise and Fall" ("Boris Becker: Aufstieg und Fall"), die demnächst vom britischen Streamingdienst ITVX ausgestrahlt werden soll.

Vorab wurden jedoch bereits einige Passagen aus der Doku bekannt, darunter ein Interview mit Beckers Ex-Frau Sharlely "Lilly" Becker. Die 47-Jährige spricht darin nicht nur über das Ehe-Aus 2018, sondern auch über die schwierige Anfangsphase ihrer Beziehung mit dem ehemaligen Wimbledon-Sieger.

So kamen sie und Becker eigentlich bereits 2007 zusammen. Im Jahr darauf kam es allerdings zur Trennung, weil Becker sich in eine andere, sieben Jahre jüngere Frau verliebt hatte: Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden. Mit der späteren Ehefrau von Oliver Pocher ging er sogar eine Blitz-Verlobung ein. Doch nach nur drei Monaten war auch schon wieder alles vorbei. Becker kehrte zu "Lilly" zurück und gab ihr 2009 das Jawort. Ein Jahr darauf wurde der gemeinsame Sohn Amadeus geboren.

"Nie wieder mit ihm gesprochen"

Im Rückblick erzählt Sharlely Becker nun, sie habe sich "noch nie so hässlich, alt und ungewollt" gefühlt wie in dem Moment, als sie von Boris Beckers Verlobung mit Meyer-Wölden erfahren habe. Um den Liebeskummer zu bekämpfen, habe sie zu allen Mitteln gegriffen: "Ich versuchte jeden Mushroom, jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen."

Beckers Liebe mit Alessandra Meyer-Wölden währte nur sehr kurz. (Foto: picture-alliance/ dpa)

Doch nicht nur die als Sharlely Kerssenberg geborene Niederländerin kommt in der neuen TV-Doku zu Wort, sondern auch ihre einstige Nebenbuhlerin. Laut der "Bild"-Zeitung, der ebenfalls Passagen aus diesem Interview vorliegen, fällt auch Meyer-Wöldens Bilanz mit Blick auf Boris Becker ziemlich bitter aus. "Ich habe nie wieder mit ihm gesprochen", wird die 40-Jährige zitiert.

Auf die Frage, weshalb sie sich in der Dokumentation überhaupt zu ihrem Ex-Verlobten äußere, sagte Meyer-Wölden gegenüber der Zeitung zudem: "Ich habe keinerlei Befindlichkeiten Boris Becker gegenüber. Allerdings ist es mir wichtig, gewisse Dinge, die er in aller Öffentlichkeit falsch dargestellt hat, richtigzustellen."

"Dieser Mann ist hinter mir her"

Richtig dargestellt geht die Geschichte aus Meyer-Wöldens Sicht so: "Ich habe schnell festgestellt, dass Boris an mir interessiert ist. Es fing normal an, bis ich realisierte: Himmel, dieser Mann ist hinter mir her." Boris Becker habe sich intensiv um sie bemüht, sei etwa spontan in ein Flugzeug gestiegen, um bei ihrem Geburtstag dabei zu sein - und das, obwohl er "gar nicht eingeladen" gewesen sei.

Der Altersunterschied von 15 Jahren sei für sie kein "Makel" gewesen, sagt Meyer-Wölden. Auch ihre Freundinnen hätten ihr gesagt: "Gib ihm eine Chance." Das tat sie dann auch - und er legte den Turbo ein, als er ihr einen 150.000 Euro teuren Verlobungsring unter die Nase hielt. "Wir lernten uns als Paar gerade erst kennen, sechs Wochen später waren wir verlobt", erinnert sich Meyer-Wölden.

Dass nur kurz darauf auch schon wieder alles vorbei war, begründete Becker einst damit, sie hätten "den Alltag nicht zusammen geschafft". Meyer-Wölden wiederum spricht von einem Ultimatum, dass sie ihm damals per SMS gestellt habe, nachdem der Kontakt abgebrochen sei: "Entweder du meldest dich - oder es ist vorbei."

"Sshhsshh ..."

Heute haben weder "Lilly" noch "Sandy" weiter Aktien an Boris Becker - dafür gelten sie beide inzwischen als befreundet. Ihr gemeinsamer Ex plant unterdessen womöglich schon den nächsten Liebes-Coup, wie angesichts eines kryptischen Posts auf seiner Instagram-Seite gemunkelt wird.

So veröffentlichte Boris Becker eine Fan-Frage an ihn, die lautete: "Sshh: Topsecret: Heiratsantrag???" Seine ebenso viel- wie nichtssagende Antwort lautete ebenfalls lediglich "Sshhsshh ..." Ist da also etwas im Busch, über das nur nicht laut geredet werden darf?

Falls ja, dann dürfte sich wohl Lilian de Carvalho Monteiro über den Antrag freuen. Mit der in Italien geborenen Risikoanalystin ist Boris Becker seit Mitte 2020 liiert.