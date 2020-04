Gerade Künstlerinnen und Künstlerinnen brauchen viel Bestätigung, so wie Lily Allen.

Hockt der Mensch wochenlang nahezu allein zu Hause, kann er sich schon mal einsam fühlen. Vor allem Zuspruch von außen fällt dann fast komplett weg, und der Wunsch nach Bestätigung wird größer und größer. So ergeht es offenbar auch Lily Allen, doch die weiß sich zu helfen.

Die Quarantäne hat so ihre Tücken. Wer über Wochen viel Zeit mit sich selbst verbringt, sucht nicht selten irgendwann doch wieder die Bestätigung von außen. Gerade für Künstlerinnen und Künstler, die sonst von der Reaktion und Liebe ihres Publikums zehren, ist es schwer. Komplimente fallen in Zeiten der Corona-Krise aufgrund von "Wir bleiben zu Hause" ja nahezu flach. Doch zum Glück gibt es die sozialen Medien, in denen man sich beim Fitnesstraining, beim Yoga oder auch beim Bananenbrotbacken zeigen kann, um Nettigkeiten einzuheimsen. Oder man zeigt sich einfach nackt.

Für diese Variante hat sich Sängerin Lily Allen entschieden. Die Sängerin postete bei Instagram ein Foto aus ihrem Badezimmer. Das Spiegelselfie zeigt die 34-Jährige vom Bauchnabel an aufwärts, wie Gott sie schuf. Ihre untere Gesichtshälfte wird von ihrem Smartphone verdeckt, auf dem Kopf trägt sie einen Handtuch-Turban. Offen und ehrlich schreibt sie dazu: "Brauche Bestätigung". Und die bekommt sie dann auch.

"Was für eine Taille"

Unter dem Bild gibt es zahlreiche Komplimente von ihren Fans. Einige meinen, sie sähe besser aus denn je, haben lobende Worte für ihre schlanke Taille - immerhin hat sie bereits zwei Kinder geboren - oder nennen sie "Schönheit" und sogar "Königin". Das alles dürfte doch wohl runtergehen wie Öl und den Drang nach Bestätigung für eine Weile befriedigen. Vielleicht aber kommt Allen auch auf den Geschmack und gewährt nun häufiger intime Einblicke in ihr Bad. Die Quarantäne dürfte ja noch eine Weile andauern.

Wer genau hinschaut, dem dürfte zudem noch ein besonderes Detail an Allens Körper auffallen, genauer an ihrem linken Ringfinger. Möglicherweise handelt es sich einfach nur um einen Ring, er könnte aber auch durchaus auf eine Verlobung der Musikerin hindeuten. Das hoffen zumindest ihre Fans. Allen ist nämlich gar nicht so ganz allein daheim. Sie ist seit einigen Monaten mit dem 45-jährigen "Stranger Things"-Schauspieler David Harbour zusammen. Außerdem sind natürlich auch ihre Töchter Ethel und Marnie Rose bei ihr. Die stammen aus einer ersten Ehe mit Sam Cooper, von dem sich Allen 2018 scheiden ließ.