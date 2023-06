US-Schauspielerin Lindsay Lohan und Ehemann Bader Shammas erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Ein Insider verrät nun das Geschlecht des Babys. Die Geburt stünde demnach unmittelbar bevor.

Jetzt ist offenbar auch das Geschlecht des ungeborenen Kindes von Lindsay Lohan durchgesickert. Wie das US-amerikanische Klatschportal "TMZ" berichtet, erwartet die Schauspielerin in wenigen Tagen einen Jungen. Das hätten Insider mit "direktem Wissen" bestätigt. In dem Bericht heißt es weiter, dass Lohan und ihr Ehemann Bader Shammas ihren Sohn "ziemlich bald" erwarten würden. Demnach stünde die Geburt kurz bevor.

Der Junge wird in Lohans Wahlheimat Dubai zur Welt kommen, ihre Mutter Dina soll während der Niederkunft an der Seite ihre Tochter sein. Auch einige von Lohans Geschwister sollen die Reise aus den USA bereits angetreten haben, um bei diesem einmaligen Moment bei der Familie sein zu können. Der "Freaky Friday"-Star gab die Schwangerschaft im März bekannt. Einen Monat später gab es die Versöhnung mit ihrer Mutter und ihrer Familie, die sie zuvor rund sieben Jahre nicht getroffen hatte.

Mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft scheint die ehemalige Skandalnudel endgültig die Wende in ihrem Leben geschafft zu haben - nachdem sie über lange Zeit massive Probleme mit Alkohol, Drogen, dem Gesetz und ihrer scheiternden Schauspielkarriere hatte.

Party-Exzesse waren gestern

Zur Mitte der 2000er Jahre wurde Lohan gefühlt durchgehend von Paparazzi belagert und verfolgt. Zahlreiche unvorteilhafte Aufnahmen ihrer Partyexzesse kursierten in den Medien, und auch bei Filmdrehs fiel Lohan durch Unzuverlässigkeit und Zuspätkommen auf. Auch mit dem Gesetz hatte sie zunehmend Probleme. So wurde sie mehrmals wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen, und bei einer Verkehrskontrolle wurde im Jahr 2007 die Droge Kokain bei ihr sichergestellt. Insgesamt wurde Lohan in dieser Zeit ganze 20 Mal in Gewahrsam genommen, verbrachte über 250 Tage in Entzugskliniken und zwei Wochen im Gefängnis.

Im Jahr 2016 verlagerte sie ihren Wohnort von den USA nach Dubai und führte ein ruhigeres Leben. Im Golfstaat lernte Lohan Medienberichten zufolge ihren heutigen Ehemann Bader kennen, der im Finanzsektor tätig sein soll. Das Paar heiratete im Juli 2022 und erwartet jetzt Nachwuchs.