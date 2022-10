Lindsay Lohan würde in "Freaky Friday II" spielen

Mutter-Tochter-Komödie Lindsay Lohan würde in "Freaky Friday II" spielen

Nach langer Sendepause machte Lindsay Lohan erst vor Kurzem durch ihre Rolle im Netflix-Weihnachtsfilm "Falling For Christmas" von sich reden. Nun kann sich die Schauspielerin offenbar auch die Fortsetzung eines legendären Films vorstellen. Fehlt nur noch ein Anruf von Disney.

US-Schauspielerin Lindsay Lohan hätte Interesse an einer Fortsetzung der Komödie "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag". Das berichtet "TMZ" unter Berufung auf Quellen, die ihr nahestehen. Demnach wäre sie offen für ein Sequel, habe aber bisher nichts von Disney gehört. Ihr Co-Star von damals, Jamie Lee Curtis (63), hatte zuvor bereits Bereitschaft für eine solche Fortsetzung signalisiert. Nach Curtis' Idee wäre die 36-jährige Lohan dieses Mal die Mutter, die mit ihr als Großmutter die Körper tauscht.

Das Original von 2003 handelt von der Psychotherapeutin Tess Coleman (Curtis), die ständig mit ihrer 15-jährigen Tochter Anna (Lohan) aneinandergerät. Tess will am Wochenende ihren Verlobten Ryan heiraten. Doch bei einem Besuch im Chinarestaurant, als Tess und Anna sich mal wieder richtig streiten, bekommen sie von einer alten Frau magische Glückskekse gereicht. Punkt Mitternacht wachen die beiden dadurch im Körper der jeweils anderen auf und sehen die Welt aus einer komplett neuen Perspektive. Nach und nach lernen sie, die Probleme der anderen zu verstehen und arbeiten das erste Mal wirklich an der Lösung ihrer Konflikte. Und sie erfahren: Zur Umkehrung des Zaubers braucht es Selbstlosigkeit.

Dritte Produktion seit Comeback

Für Lohan wäre es die dritte große Produktion nach ihrem Comeback auf Netflix: Als verwöhnte Erbin wird sie im Weihnachtsfilm "Falling For Christmas" ab 10. November zu sehen sein, voraussichtlich 2023 erscheint die romantische Komödie "Irish Wish" mit ihr in der Hauptrolle. Zuvor war es - von einigen wenigen Auftritten abgesehen - eher ruhig um die 36-Jährige geworden. Privat lief es für Lohan dieses Jahr ebenfalls rund: Im Juli bestätigte sie ihre Heirat mit dem Financier Bader Shammas, nachdem sie im November 2021 die Verlobung verkündet hatte.

Lohan war 2013 in dem Erotikthriller "The Canyons" in ihrer letzten großen Rolle zu sehen. Danach kehrte sie der Schauspielerei weitgehend den Rücken. Trotz ihres anfänglich hohen Potenzials schien die 36-Jährige viele Jahre lang kein Glück zu haben. Der einstige Kinderstar, der sich Anfang der 2000er-Jahre nur noch mit mittelmäßigen Filmen über Wasser hielt, sorgte vor allem mit zahlreichen Verhaftungen, Drogenmissbräuchen und gescheiterten Beziehungen für Schlagzeilen.