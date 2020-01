Was ist denn da los? Eben erst hat Richard Lugner mit großem Pomp und Getöse seine diesjährige Opernball-Begleitung bekannt gegeben: Lindsey Vonn. Doch die ehemalige Skirennläuferin will davon offenbar nichts wissen. Sie sagt ihre Teilnahme kurz und schmerzlos ab.

Richard Lugner muss sich gerade ungefähr so fühlen, als hätte eine seiner Ex-"Spatzis", -"Mausis" oder -"Kolibris" mit ihm per SMS Schluss gemacht. Jedenfalls hat ihm Lindsey Vonn soeben ziemlich schnörkellos per Twitter einen Korb gegeben.

"Hey Leute, ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich nicht zur Wiener Oper kommen werde", twitterte die Ex-Skirennläuferin kurz und schmerzlos. "Ich hatte eine tolle Zeit in Österreich vergangene Woche und freue mich auf meinen nächsten Besuch. Bis gleich!", schrieb sie dazu.

Auszeichnung in Kitzbühel

Vonn hatte die letzten Tage in Österreich verbracht, um unter anderem einen Abstecher zum 80. Hahnenkammrennen in Kitzbühel zu unternehmen. Am Rande des Skisport-Ereignisses wurde ihr der sogenannte "Inspiration Award" für ihre früheren Erfolge, aber auch für ihr Engagement abseits der Piste verliehen.

Weshalb Vonn ihren Tweet mit den Worten "Bis gleich!" beendete, die sie übrigens in Deutsch verfasste, ist unklar. Ebenso mysteriös ist, dass sie lediglich von der "Wiener Oper" schreibt, den "Ball" aber nicht explizit erwähnt. Dennoch darf wohl davon ausgegangen werden, dass sich ihre Äußerung auf ihre Teilnahme an dem Event bezieht. Das sieht anscheinend auch Lugner so, der Vonns Rückzieher bei Radio Austria bereits verschnupft kommentierte: "Soll mir recht sein."

"Toller Gast"

Dabei hatte Lugner erst am Mittwoch in aller Öffentlichkeit ihr Kommen zu der Veranstaltung angepriesen, die am 20. Februar über die Bühne geht. Zur Verkündung seines Gastes lud er wie jedes Jahr die Reporterschar zu einer Pressekonferenz. "Ich find' sie einen tollen Gast, wenn es auch mal kein Hollywoodstar ist", zeigte sich der 87-Jährige da stolz auf seine Verpflichtung. Während der Bekanntgabe posierte Lugner auch mit einem freizügigen Foto Vonns vor den Kameras.

Wie es nun mit Lugners Ball-Begleitung in diesem Jahr weitergeht, steht vorerst in den Sternen. Vielleicht lässt sich Vonn ja noch einmal umstimmen. Ansonsten wären ja immerhin noch knapp drei Wochen Zeit, um einen Ersatz zu finden.

Der ehemalige Baulöwe ist Kummer mit den von ihm auserwählten Damen für den Opernball-Abend durchaus gewohnt. Als er etwa 2011 die durch die "Bunga-Bunga-Affäre" des ehemaligen italienischen Staatschefs Silvio Berlusconi bekannt gewordene Karima "Ruby" el-Mahroug nach Wien einlud, sorgte das für einen Skandal. Andere Begleiterinnen wie Spice Girl Geri Halliwell, Burlesque-Queen Dita von Teese oder It-Lady Kim Kardashian zeigten sich bei der Veranstaltung eher genervt - und Lugner die kalte Schulter.