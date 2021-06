US-Schauspielerin Lisa Banes wird Anfang des Monats in einen Unfall verwickelt und von einem Unbekannten auf einem Scooter angefahren. Seither liegt sie mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Nun stirbt die 65-Jährige an den Folgen des Zusammenpralls. Der Unfallverursacher ist weiter flüchtig.

In den 1990er-Jahren wird Lisa Banes durch Rollen in so erfolgreichen TV-Serien wie "Mord ist ihr Hobby", "Roseanne", "Six Feet Under" und "King of Queens" bekannt und spielte in "Cocktail" die ältere Liebe von Tom Cruise. Zuletzt war sie unter anderem 2014 im Thriller "Gone Girl" an der Seite von Ben Affleck und Rosamund Pike zu sehen. Nun ist die US-Amerikanerin im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben.

Am 4. Juni war die Schauspielerin in New York City auf dem Weg zu ihrer Frau Kathryn Kranhold, um sie bei der Dinner-Party eines Freundes in der Nähe des Lincoln Center zu treffen, wie die "New York Post" berichtet. An der Upper West Side wurde sie dann von einem schwarz-roten Scooter ohne Nummernschild angefahren und schwer verletzt. Banes kam mit massiven Kopfverletzungen ins Krankenhaus, von denen sie sich nicht mehr erholte. Zehn Tage nach dem Unfall starb sie nun an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas.

Schuldfrage noch nicht geklärt

Die Schuldfrage ist derzeit offenbar noch nicht geklärt, doch soll Banes einen Fußgängerüberweg überquert haben, als der Fahrer eine rote Ampel missachtete und nach dem Zusammenprall sofort die Flucht ergriff. Die Polizei bestätigte dem Bericht der "New York Post" nach, dass bislang noch niemand festgenommen wurde.

Lisa Banes war erst vor Kurzem nach New York zurückgekehrt, um an einer virtuellen Adaption von Eleanor Burgess' Stück "The Niceties" mitzuwirken, die vom Manhattan Theatre Club präsentiert wurde. Dort war sie von 2018 bis 2019 bereits Teil der traditionellen Inszenierung des Stücks.

Geboren in Ohio und aufgewachsen in Colorado, besuchte Banes die Julliard School, ehe sie ihre Karriere in New York und Hollywood startete und in zahlreichen TV-Shows, Filmen, aber auch Theaterstücken mitwirkte. Sie hinterlässt ihre Ehefrau Kathryn Kranhold, die in einem öffentlichen Statement kurz nach dem Unfall um Mithilfe bei der Suche nach dessen Verursacher bat.