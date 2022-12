In seiner Autobiografie berichtet Prinz Harry angeblich nicht nur über seine Kindheit im britischen Königshaus, sondern auch über sein erstes Mal. Einen Namen nennt er nicht, doch Gerüchten zufolge nahm Liz Hurley dem Prinzen die Unschuld. Damit konfrontiert, platzt es aus der Schauspielerin heraus.

Um den Inhalt der Autobiografie von Prinz Harry gibt es seit der Bekanntgabe im Sommer 2021, dass der 38-Jährige an seinen Memoiren arbeite, ein fröhliches Rätselraten. "Ich schreibe dies nicht als der Prinz, als der ich geboren wurde, sondern als der Mann, der ich geworden bin", sagte Harry in einem Statement. Er wolle über die Höhen und Tiefen seines Lebens sprechen, über begangene Fehler und gelernte Lektionen. Er hoffe, dass er mit dem Buch zeigen könne, "dass wir mehr gemeinsam haben, als wir denken, ganz egal wo wir herkommen".

Ein ganz normaler Mann also, allerdings mit einem nicht ganz so normalen Leben: So will die Boulevardpresse etwa herausgefunden haben, dass Harry in dem Buch auch seinem ersten Mal ein paar Zeilen widmet. Erwähnt werde eine "wunderschöne ältere Frau", die den Prinzen als Teenager entjungfert habe. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um die britische Schauspielerin Liz Hurley handeln, die unter anderem mit Spielfilmen wie "Austin Powers" oder "Teuflisch" bekannt wurde. Ironischerweise spielte sie in der TV-Serie "Royals" selbst die Königin Großbritanniens.

Noch besser bekannt ist Hurley allerdings als frühere Langzeitfreundin von Schauspieler Hugh Grant, der so etwas ist wie eine britische Filmikone - und für ihre ewige Jugendlichkeit. Auf die Gerüchte um eine Affäre mit Prinz Harry angesprochen, reagierte die 57-Jährige im Interview mit der "Sunday Times" nun allerdings eher amüsiert als ertappt. "Das war ich nicht. Nicht schuldig. Ha!", sagte sie demnach auf die Frage, ob sie selbst die im Buch beschriebene ältere Frau sei. "Nein, nicht ich. Absolut nicht."

"Reserve", das im englischen Original "Spare" heißt, ist angekündigt als "ein einzigartiges Buch voller Einblicke, Eingeständnisse, Selbstreflektion und der hart erkämpften Überzeugung, dass die Liebe die Trauer für immer besiegen kann", heißt es vonseiten des Verlags. Berichten zufolge widmet Harry darin seiner Ehefrau Meghan aber deutlich weniger Zeilen als seinem Vater Charles und seinem Bruder William. Die Autobiografie erscheint am 10. Januar 2023 in Deutschland im Penguin Verlag.