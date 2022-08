Für Pietro Lombardi ist es wohl die Krönung einer perfekten Woche. Erst kann der Sänger die Rückkehr in die finale DSDS-Staffel verkünden. Dann kann er auch noch seine Vaterfreuden teilen.

"Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns, dieses Glück mit euch zu teilen" - mit diesen Worten verkündet Sänger Pietro Lombardi seinen Fans die frohe Botschaft. Der 30-Jährige und seine Freundin, Laura Maria Rypa, werden Eltern. "Wenn aus Liebe Leben wird ... Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben", schrieb er auf Instagram.

Dazu postete er ein Foto von sich und seiner Lebensgefährtin - inklusive Baby-Schuhen und Schwangerschaftstest. Für Pietro ist es nach seinem Sohn Alessio, den er mit Ex-Frau Sarah Engels hat, das zweite Kind.

Für Lombardi und die Influencerin Rypa ist es der vorläufige Höhepunkt ihrer durchaus abwechslungsreichen Beziehung. Erst im Juni hatten beide mitgeteilt, es nach einer Trennung wieder miteinander versuchen zu wollen. "Wir haben einfach gemerkt, wir beide sind zu verschieden", hatte sie sich damals zur Trennung geäußert. Für die Neuauflage der Beziehung kündigte Lombardi im Juni an, dass beide sich künftig nicht mehr so viel von außen in ihre Zweisamkeit reinreden lassen wollen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte es für alle Lombardi-Fans Grund zur Freunde gegeben. Denn der frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner wird in der letzten Staffel der Castingshow noch einmal in der Jury sitzen. Nach 2019 und 2020 wird der Sänger zum dritten Mal einen Platz am DSDS-Jurypult einnehmen. "Es ist mir eine Ehre", sagte Lombardi.