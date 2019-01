Glücklich schaut sie hier auch nicht gerade aus der Wäsche: Lourdes Leon bei einer Gala im November 2018 in New York.

Lourdes, was ist los mit dir?

Macht sie der neue XXL-Hintern ihrer Mutter so nachdenklich? Hat sie Stress an der Uni? Oder gefällt ihr einfach ihre abgeranzte Strandliege nicht? Ein Schnappschuss von Madonnas Tochter Lourdes gibt Rätsel auf.

Sie hat im Prinzip alles, was man sich nur wünschen kann: eine stinkreiche Mutter, eine Model-Karriere und auch sonst die allerbesten Voraussetzungen, um im Leben machen zu können, was sie nur möchte. Schließlich sorgte Madonna nicht nur dafür, dass ihre Tochter mit Englisch und Französisch zweisprachig aufwuchs, sie schickte Lourdes auch auf die Universität in Michigan.

Auf einem Schnappschuss, den die Pop-Queen von ihrem Sprössling nun bei Instagram postete, guckt die 22-Jährige jedoch alles andere als glücklich in die Kamera. Nun gut, obwohl das Bild am Strand entstand, wirkt es tatsächlich auch nur bedingt einladend.

Bierpulle in den Händen

Außer Lourdes, dem Fotografen (oder womöglich der Fotografin Madonna persönlich) und einem weiteren einsamen Badegast in den Fluten scheint sich niemand hierher verirrt zu haben. Lourdes sitzt auf einer Strandliege, die man auch getrost in den Sperrmüll geben könnte. Und wirklich etwas anzuziehen hat sie - außer einer abgeschnitten Jeans, die auf die Altkleidertonne wartet - offenbar auch nicht.

Hinzu kommt noch, dass die junge Frau das Ganze offenbar nur mit Alkohol erträgt. Mit beiden Händen umklammert sie schließlich die Flasche einer mexikanischen Biermarke.

"So melancholisch"

Manche Fans machen sich angesichts dieses Anblicks tatsächlich Sorgen um Madonnas Tochter, die aus einer Beziehung mit dem Fitness-Trainer Carlos Leon stammt. "Du bist so hübsch, aber warum machst du so ein Gesicht?", fragt einer etwa. Und ein anderer findet: "Deine Augen wirken so melancholisch."

Für Madonna hingegen ist das Bild wohl in erster Linie künstlerisch wertvoll. "Mädchen am Strand", schreibt sie schlicht dazu, gefolgt von einem Herz-Emoji. Dazu fügte sie die Hashtags "Erstgeborene", "Erste Liebe" und "Lola" an. Und vermutlich steckt hinter dem Bild auch nichts anderes als eine zufällige Momentaufnahme. Oder stimmen Lourdes etwa gerade die Gerüchte nachdenklich, dass sich ihre Mutter ihr Gesäß bis zur Unansehnlichkeit aufpolstern ließ? Das ist selbstredend nur die pure Spekulation.