Hinter Lucas Cordalis liegt eine Achterbahn der Gefühle: erst die Freude aufs Dschungelcamp, dann die Corona-Infektion und schließlich der komplette Verzicht auf die Show. Doch es gibt für ihn einen Trost: Er kann seine Familie wieder in den Arm nehmen.

Lucas Cordalis ist wieder bei seiner Familie auf Mallorca. Zuvor hatte der ursprünglich als Teilnehmer der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verpflichtete Sänger unverrichteter Dinge wieder aus Südafrika abreisen müssen. Nach einer Corona-Infektion konnte er nicht am Dschungelcamp teilnehmen und verließ niedergeschlagen das Land.

Seine Ehefrau Daniela Katzenberger und seine sechsjährige Tochter Sophia konnten seiner verfrühten Heimkehr hingegen durchaus etwas abgewinnen. "Ich freue mich extrem und ich brauche euch ja nicht sagen, wie sehr sich Sophia erst freut. Die wird später von ihrem Papa von der Schule abgeholt", sagte Katzenberger in einer Instagram-Story vor der Ankunft ihres Mannes.

Zur Feier des Tages habe sie bereits die Wohnung auf Vordermann gebracht, plauderte die 35-Jährige weiter aus. So könne sie sich nach dessen Rückkehr voll und ganz ihrem Ehemann widmen.

Ein Kuss für den Heimkehrer

Angekommen in seinem Zuhause, packte Lucas Cordalis erst einmal seine Koffer aus, wie Katzenberger ebenfalls in einer Story festhielt. Neben einem Berg von Wäsche kam dabei auch eine Puppe für Tochter Sophia zum Vorschein, die sie sich "gewünscht" habe.

Eineinhalb Tage sei er nun unterwegs gewesen, erklärte Cordalis sichtlich erschöpft. Doch Ruhe kann er sich nun wohl dennoch nicht gönnen. "Das erste, was er macht, wenn er heimkommt, ist die Wäsche", erklärte Katzenberger lachend und filmte ihren Mann beim Beladen der Waschmaschine. Danach gab es noch einen mit der Kamera festgehaltenen Kuss für den Heimkehrer.

Weil er positiv auf das Coronavirus getestet worden war, verpasste Cordalis den Einzug in das Dschungelcamp. In der Selbstisolation hoffte er noch einige Zeit, womöglich als Nachzügler doch noch an der Show teilnehmen zu können. Aber am Ende entschieden sich er und RTL gegen diese Option - um eine Ansteckung der anderen Kandidatinnen und Kandidaten generell auszuschließen, aber auch aus Gründen der Fairness. Ob Cordalis stattdessen im kommenden Jahr mit von der Partie sein wird, steht noch nicht fest.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Daniel Hartwich und Sonja Zietlow führen wie gewohnt durch die Sendung, bis sich am 5. Februar entscheidet, wer Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wird. Am 6. Februar findet das "Große Wiedersehen" aller Dschungel-Stars statt. Die Show ist auch auf RTL+ abrufbar.