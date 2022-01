Zwar ist Lucas Cordalis derzeit nicht wie geplant im Dschungelcamp zu sehen, musste er doch wegen einer Coronainfektion auf die Teilnahme verzichten. Dennoch können sich seine Fans auf ein baldiges Wiedersehen mit ihm freuen. Der 54-Jährige ist nämlich bald in einer besonderen Rolle bei RTL zu sehen.

Lucas Cordalis, Sohn des verstorbenen Schlagersängers Costa Cordalis, wird seinen berühmten Vater in einer neuen Serie verkörpern. Erste Fotos, die der Sender bereits veröffentlichte, zeigen Lucas als Costa in "Der König von Palma", so der Arbeitstitel des sechsteiligen RTL+-Formats, das am 24. Februar startet und später in diesem Jahr auch bei RTL ausgestrahlt wird.

Die Serie ist kein Biopic, stattdessen erzählt sie laut Ankündigung, wie die Baleareninsel Mallorca Anfang der 1990er-Jahre zur glamourösen, ausschweifenden und zugleich angsteinflößenden Touristenhochburg wurde. Und wie hart umkämpft das Millionengeschäft mit den wiedervereinigten Deutschen damals war.

Das sechsteilige Familiendrama wurde zwischen April und Juli 2021 auf Mallorca gedreht. Henning Baum spielt die Hauptrolle Matti Adler. Neben Baum und Cordalis sind unter anderem Sandra Borgmann, Martin Semmelrogge und Sönke Möhring in der Serie zu sehen.

Darum geht's

Post-Wende, Aufschwung, Partystimmung: Nach dem Mauerfall boomt der Massentourismus auf Mallorca - und Familie Adler wandert aus, um einen kleinen Biergarten an der berühmten Playa de Palma zu eröffnen. Schnell erlebt der unscheinbare Laden einen kometenhaften Aufstieg. Doch die Adlers müssen immer mehr Grenzen überschreiten, um den Erfolg zu sichern. Bald finden sie sich in einem Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt wieder, dem sie nicht mehr entkommen können ...

Zuletzt sollte Lucas Cordalis eigentlich ins Dschungelcamp einziehen. Kurz vor dem Start der aktuellen Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dann aber der Schock: Der Corona-Test des 54-Jährigen zeigte ein positives Ergebnis. Der Ehemann von Daniela Katzenberger machte zwar aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, äußerste aber auch sein Verständnis für die Entscheidung des Senders, ihn nach seiner Genesung wieder heim nach Mallorca zu schicken, anstatt ihn noch nachträglich einziehen zu lassen.