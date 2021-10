Ein Paar sind Richard Lugner und Simone "Bienchen" Reiländer erst seit ein paar Monaten. Dennoch soll alles ganz schnell gehen: Zusammenziehen, eventuell Hochzeit und sogar ein Baby. Schließlich hat er mit seinen 89 Jahren nicht mehr ewig Zeit. Der Kinderwunsch bringt jedoch auch Probleme mit sich.

Richard "Mörtel" Lugner und seine Verlobte, Simone "Bienchen" Reiländer, wollen ihre Liebe mit einem gemeinsamen Kind krönen. "Als wir uns kennenlernten, wollte Simone keine Kinder", berichtet der 89-Jährige im Doppelinterview mit der "Bild"-Zeitung. Von dieser Haltung habe sich seine 50 Jahre jüngere Verlobte allerdings inzwischen verabschiedet. Für ihn wäre es das vierte Kind, für sie das erste.

Ganz so leicht wird es allerdings nicht werden, das ist den beiden klar. In diesem hohen Alter noch einen Kinderwunsch umzusetzen, stellt "Mörtel" dann doch vor eine körperliche Herausforderung. "Natürlich ist man in meinem Alter nicht mehr so zeugungsfähig wie in jüngeren Jahren", gibt der gebürtige Wiener zu. Momentan sei er aber noch "relativ gesund".

Es könne sein, dass er noch fünf oder zehn Jahre lebe, meint Lugner. So gesehen, sei der Kinderwunsch auch ein Risiko. "Aber ich habe meinen Vater auch mit zehn Jahren verloren", stellt er klar. "Ich werde die finanzielle Basis schaffen, dass Simone mit dem Kind zurechtkommt, wenn es mich nicht mehr gibt."

"Sonst bin ich ja noch älter"

Ein Arzt habe ihn und Reiländer bereits untersucht. "Denn wenn wir Kinder bekommen, dann sollten sie auch gesund sein." Lugner musste sich in der Vergangenheit einer Operation an der Prostata sowie einer Bestrahlung unterziehen. Eine künstliche Befruchtung schließt er nicht aus. Viel Zeit will sich das Paar nicht lassen: "Wir müssen relativ schnell anfangen. Sonst bin ich ja noch älter", sagt er im "Bild"-Interview.

Sollte sein "Bienchen" schnell schwanger werden, stehe auch die Hochzeit an. "Sonst würde ich uns noch ein bisschen Zeit lassen. Wir wohnen ja noch nicht zusammen." Allerdings wollen die beiden laut Lugner "demnächst" unter einem Dach wohnen.

"Bienchen" mag "Bienchen" nicht

Richard Lugner ist in seinem Leben schon fünfmal den Bund der Ehe eingegangen. Zuletzt war er von 2014 bis 2016 mit Cathy "Spatzi" Lugner verheiratet. Erst seit Juni 2021 zeigt er sich mit seiner neuen Verlobten in der Öffentlichkeit. Kennengelernt haben sich die beiden nach seinem Dating-Aufruf in der Zeitung.

Ihren Kosenamen mag Simone Reiländer übrigens nicht besonders. "Sie ist nicht glücklich mit dem Namen, obwohl Bienchen tolle Insekten sind. Aber die Drohnen sind arme Schweine - die sterben ja nach der Befruchtung", so Lugner.