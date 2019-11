Sitzt, wackelt und hat gar nicht mal so viel Platz im Spitzen-BH. Madonna setzt auf Instagram ihr Dekolleté in Szene. Während sie sich schminken lässt, lässt sie ihre Brüste zum Klang der Musik wackeln.

An Stars wird permanent herumgefummelt. Haare müssen gerichtet, Nägel lackiert und Make-up muss aufgetragen werden. Madonna weiß die Zeit in der Maske gekonnt zu nutzen. Während sie sich schminken lässt, macht sie schon mal ein paar Stimmübungen. Die gestaltet sie allerdings deutlich aufsehenerregender, als man sich das gemeinhin so vorstellt.

"Quasi Aufwärmübungen", erklärt Madonna in die Kamera. Auf Instagram ist sie kopfüber in schwarzen Dessous und mit Goldketten behängt zu sehen. Während sie zu ihrem optischen Optimum gepinselt wird, läuft Françoise Hardys "Le temps de l'amour" und die Queen of Pop lässt sich vom Rhythmus mitreißen. Sie tanzt, könnte man vielleicht sagen, wobei das, was sie macht, gängige Vorstellungen von Tanz sprengen dürfte. Madonna wackelt mit ihren Brüsten im Takt zur Musik, die Kamera zoomt ran.

"Ooops ...", kommentiert Madonna das Video mit kokettem Unterton. Dabei ist davon auszugehen, dass die Aufnahmen alles andere als ein Versehen waren. Schließlich ist Madonna ein echter Profi. Weitere Einstellungen zeigen sie vor einem Spiegel, wie sie sich in Zeitlupe den Lippenstift abtupft, sowie beim Betreten eines Veranstaltungsorts im Anzug. "Kenn ich dich?", fragt Madonna zum Ende der Clip-Collage und hält dem Kameramann die Handfläche auf die Linse.

Ein Hashtag lässt vermuten: Die Aufnahmen sind vor Madonnas Auftritt in San Francisco entstanden. Aus dem kalifornischen Golden Gate Theatre postete die Sängerin gleich eine ganze Reihe Bilder und Clips. Wer kein Kleingeld für die teuren Tickets oder auch den Flug nach Übersee parat hatte, braucht so nicht ganz so traurig sein, das Spektakel verpasst zu haben.