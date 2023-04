Zottelhaare und grüne Mütze - das sind eigentlich seit jeher seine Markenzeichen. Doch im Rahmen der TV-Show "Kampf der Realitystars" wagt Manni Ludolf eine Typveränderung. Schnipp schnapp - die Haare sind ab. Und siehe da: Manni findet es "geil".

Manche Entscheidungen wollen wohl überlegt sein. Und so hat sich Manni Ludolf, 17 Jahre nach seinem ersten TV-Einsatz bei "Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz" und im zarten Alter von 60, dazu entschieden, doch noch mal an seiner Optik zu feilen. Zu bestaunen ist dies in der RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" (auch auf RTL+ abrufbar), an der Manni gerade teilnimmt, und in einem Clip, den RTL von dem Umstyling veröffentlichte.

Aber der Reihe nach: In der dritten Episode des TV-Formats, die am Mittwoch im Fernsehen gezeigt wird und jetzt schon online zur Verfügung steht, checkt auch Bernd Kieckhäben ein. Unter dem Namen Benny war er 2009 der Paradiesvogel bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Doch der 32-Jährige ist auch gelernter Friseur. Die Kandidatinnen stürzen sich sogleich auf ihn und lassen sich von ihm Flechtfrisuren verpassen.

Dann kommt Manni an die Reihe, auf sanften Druck von Sarah Knappik, die ebenfalls Teil des Formats ist. Aber auch Ludolfs Freundin wolle "schon die ganze Zeit, dass er kurze Haare trägt", weiß Kieckhäben zu berichten. Schließlich lässt sich der TV-Schrotthändler breitschlagen. "Bisschen die Zotteln weg", wünscht er sich, als er sich den Styling-Künsten von Kieckhäben anvertraut. Der Ex-DSDS-Kandidat zaubert ihm daraufhin doch glatt einen seriösen Kurzhaarschnitt auf den Kopf.

Ein "anderer Mensch"

"Ich habe aus dem Manni einen anderen Menschen gemacht", ist der Friseur stolz auf seine Arbeit. Doch auch Ludolf scheint seine bisherigen Markenzeichen Mähne und Mütze auf einmal nicht mehr zu vermissen. "Ist das nicht geil", lautet seine erste Reaktion. Und weiter: "Ich fühle mich wie neugeboren."

Mitkandidat Serkan Yavuz macht aus seiner Begeisterung ebenfalls keinen Hehl. Ludolf sehe nun mindestens fünf bis zehn Jahre jünger aus, findet er. Und noch ein anderes Kompliment hat er auf Lager: "Jetzt ist er so der Physiklehrer-Manni."

Fans des Kult-Schrotthändlers aus dem rheinland-pfälzischen Dernbach sollten sich jedoch keine allzu großen Sorgen machen, dass ihr TV-Liebling nun die Bodenhaftung verliert. "Es bleibt, auch wenn von außen der Manni anders aussieht, immer der Manni innendrinnen", verspricht Ludolf.