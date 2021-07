Gleich mehrere Frauen werfen Marilyn Manson vor, sie sexuell missbraucht und gedemütigt zu haben. Der Sänger weist sämtliche Anschuldigungen von Anfang an zurück. Nun geht er offenbar in die Gegenoffensive und unterstellt den Klägerinnen eine lang geplante Kampagne gegen ihn.

Marilyn Manson wehrt sich weiter gegen die gegen ihn erhobenen Missbrauchsvorwürfe. Anfang des Jahres war der Musiker unter anderem von "Game of Thrones"-Star Esmé Bianco verklagt worden. Sie wirft ihm sexuelle Übergriffe und Missbrauch vor. Kurz darauf hatte bereits Mansons Anwalt erklärt, die Vorwürfe seien "nachweislich falsch".

"Fox News" berichtet nun unter Berufung auf neue Gerichtsunterlagen, Manson bestreite alle gegen ihn erhobene Anschuldigungen. Biancos Behauptungen seien "unwahr, unbegründet und eine Schlüsselkomponente eines koordinierten Angriffs mehrerer Klägerinnen, die zynisch und unehrlich versuchen, die #MeToo-Bewegung zu monetarisieren und auszunutzen", heißt es demnach in den Dokumenten.

"Gehirnwäsche" und "Manipulation"

Manson wurde in den vergangenen Monaten von mehreren Frauen beschuldigt, sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Neben Bianco hat ihn unter anderem auch seine ehemalige Assistentin verklagt. Diese Personen hätten Monate damit verbracht, "ihre Geschichten zu planen, zu erarbeiten und zu verfeinern, um die einvernehmlichen Freundschaften und Beziehungen" mit Manson "in verdrehte Geschichten zu verwandeln, die keine Ähnlichkeit mit der Realität haben", heißt es laut "Fox News" in den Dokumenten weiter. Es gebe nicht den Hauch eines Beweises für die Anschuldigungen. Zudem wird auf die Verjährungsfrist hingewiesen.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte im Februar dieses Jahres "Westworld"-Schauspielerin Evan Rachel Wood, die mehrere Jahre mit Manson liiert gewesen war. Wood hatte auf Instagram behauptet, Manson habe sie "jahrelang schrecklich missbraucht". Sie sei "einer Gehirnwäsche unterzogen und durch Manipulation zur Unterwerfung gebracht" worden.

"Schreckliche Verzerrungen"

Ende April war bekannt geworden, dass die britische Schauspielerin Esmé Bianco Klage gegen den Musiker eingereicht hat. Die 39-Jährige behauptet in den Gerichtsunterlagen, dass Manson sie mehrfach zum Geschlechtsverkehr gezwungen habe. Sie wirft ihm zudem vor, sie unter Drogen gesetzt und bedroht zu haben.

Manson hat von Beginn an alle Vorwürfe von sich gewiesen. In einem Statement teilte er mit: "Offensichtlich waren mein Leben und meine Kunst lange Zeit Magneten für Kontroversen, aber diese jüngsten Behauptungen über mich sind schreckliche Verzerrungen der Realität." Sein Musiklabel und sein Manager hatten später die Zusammenarbeit mit Manson beendet.