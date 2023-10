Seit Monaten produzieren Marc Terenzi und Verena Kerth Schlagzeilen - zumeist negative. Vor einer Woche gibt es dann aber scheinbar doch mal etwas Erfreuliches von den beiden zu berichten: ihre Hochzeit in Las Vegas. Die stellt sich nun allerdings ebenfalls als Schwindel heraus.

"Hochzeit in Las Vegas - Marc Terenzi und Verena Kerth haben's getan" - so vermeldete ntv.de am 22. Oktober wie viele andere Medien auch, dass der Sarah-Connor-Ex und die Oliver-Kahn-Verflossene geheiratet hätten. Warum auch nicht? Schließlich lieferten die beiden ja selbst auf ihren Instagram-Kanälen die vermeintlichen Beweise für ihr Ehegelübde in der US-amerikanischen Spielerstadt. Unter anderem präsentierten sie Schnappschüsse, die sie in voller Hochzeitsmontur samt Brautstrauß vor der Little White Chapel in Las Vegas zeigten.

Doch damit nicht genug. Gegenüber der "Münchner Abendzeitung" bestätigten die beiden auch ihren angeblichen Eheschluss. "Wir haben es einfach für uns getan, weil wir es in Deutschland nicht geschafft haben", sagte Kerth dem Blatt. Man kenne sich seit 24 Jahren und habe sich nun getraut. "Das ist alles so verrückt. Ich kann das alles noch gar nicht glauben. Jetzt wird gefeiert", wurde wiederum Terenzi zitiert.

Nachdem trotzdem schon bald Gerüchte aufgekommen waren, dass die Hochzeit womöglich nur ein riesengroßer Fake gewesen sei, lässt das Paar im RTL-Interview die Bombe nun platzen. "Wir sind nicht verheiratet, um die ganzen Spekulationen mal zu beenden", erklärt Kerth lapidar, als hätten sich sie und Terenzi nur mal eben einen Lausebengel-Streich erlaubt.

"Ein romantischer Gedanke"

Grund für die ohnehin bereits kursierenden Zweifel an der Hochzeit war das Fehlen entsprechender Dokumente. So wurden die Namen der angeblichen Brautleute oder die Hochzeitsurkunde bis dato nicht ins offizielle Onlineregister des Staates Nevada eingetragen. Für diesen Vermerk hat die Kapelle zehn Tage Zeit. Bevor die Frist abzulaufen drohte, räumten Kerth und Terenzi nun offenbar lieber selbst mit ihrem Schwindel auf.

Der demonstrative Ausflug zur Promi-Hochzeitskapelle, in der sich etwa auch schon Jennifer Lopez und Ben Affleck das Jawort gegeben haben, sei Terenzis Idee gewesen, sagt Kerth im RTL-Gespräch. "Es war ein romantischer Gedanke von meinem Verlobten, weil ich es mir immer gewünscht habe, in Las Vegas zu heiraten."

Kommendes Jahr wollten sie dann aber wirklich heiraten, versichern Kerth und Terenzi. Einen Termin dafür verrieten sie allerdings noch nicht.

Kerth und Terenzi sind seit über 20 Jahren befreundet, doch erst im Sommer 2022 kamen sie als Liebespaar zusammen. Im Januar überreichte er ihr dann auch schon vor laufender Kamera einen Verlobungsring, als sie gerade aus dem Dschungelcamp kam. Zuletzt herrschten um das Paar vor allem Negativschlagzeilen. Immer wieder war von vermeintlichen Handgreiflichkeiten zu lesen. Auch ihr jetziger Hochzeits-Fake ist nicht gerade ein Ruhmesblatt für die beiden.