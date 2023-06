Rauchen ist tödlich. Klingt also nicht nach der schlechtesten Idee, das Qualmen einfach sein zu lassen. Überraschenderweise ist nun auch die dänische Monarchin dieser Empfehlung gefolgt. Mit 83 Jahren hat die Kettenraucherin wohl ihr Laster aufgegeben.

"Sucht bezeichnet in der Medizin das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet." Das war es eigentlich schon. Zigaretten sind eine Droge. Und Margrethe von Dänemark war seit ihrem 17. Lebensjahr ein Junkie. Bis jetzt.

Denn wie stern.de berichtet, hat die Kommunikationschefin des dänischen Hofes gegenüber der dänischen Illustrierten " B.T. " auf Anfrage bestätigt: "Es ist richtig, dass die Königin seit ihrer Rücken-Operation nicht mehr raucht". Ob die Regentin freiwillig auf Zigaretten verzichtet oder aus gesundheitlichen Gründen, ist indes nicht bekannt.

Rumms. Damit war so ohne Weiteres nicht zu rechnen. Schließlich sitzt die mittlerweile 83-jährige Margrethe im Königreich Dänemark seit über 51 Jahren auf dem Thron - mit Zigarette. Zwar hatte sie sich in der Vergangenheit nie demonstrativ bei öffentlichen Auftritten eine Zigarette angesteckt, dennoch hatte sie aus ihrer Sucht nie ein Geheimnis gemacht. Zudem sind viele Fotos der rauchenden Monarchin archiviert.

Filterlose Zigaretten in Silberkiste

Darüber hinaus galt Margrethe von Dänemark als weit mehr als eine Gelegenheitsraucherin. Schließlich brachte ihr das mutmaßlich passionierte Kettenrauchen den Spitznamen Vulkan-Königin ein. Angeblich rauchte sie früher bis zu 60 Zigaretten am Tag. Mutmaßlich präferierte sie Zigaretten einer griechischen Marke, sehr kräftig und ohne Filter. Statt in einer gewöhnlichen Schachtel mit den entsprechenden Warnhinweisen lagerte sie ihre Zigaretten in einer Silberkiste.

Ihr Rauchverzicht überrascht umso mehr, da sie noch im Februar in einem Interview mit der dänischen Wochenzeitung "Weekendavisen" auf die Frage, ob sie mal überlegt habe, mit dem Rauchen aufzuhören, erklärt hatte: "Nein. Und jetzt bin ich so alt, dass es egal ist."

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr ist Margrethe von Dänemark das dienstälteste amtierende weibliche Staatsoberhaupt der Welt. Nun, da sie den Risiken des Tabakrauchens aus dem Weg geht, könnte dies auch noch eine Weile so bleiben.

Wie ein Rauchverzicht das Leben verlängert, lesen Sie hier.